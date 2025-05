Polacy kochają domówki. Ten gadżet pomaga im w przygotowaniach

Organizowanie domowych przyjąć od zawsze jest nieodłącznym elementem życia towarzyskiego w naszym kraju. Jednak często myślimy o nich pod kątem samych spotkań, a nie tego jak idą przygotowania.Firma Anker Innovations, producent robotów sprzątających eufy, zlecił niedawno badania, z których wynika że ponad połowa z nas zaprasza gości do domu nawet kilka razy w miesiącu. Co ciekawe, coraz częściej przy przygotowaniach do takich spotkań pomaga nam nikt inny, a nowoczesne roboty sprzątające!

Polskie domówki pomagają przygotować... roboty sprzątające!

Polacy najchętniej organizują spotkania przy okazji urodzin oraz imieninach, a przynajmniej tak deklaruje aż 84% badanych. Popularnością cieszą się również święta (tutaj zgodziło się aż 71% respondentów), a także... spotkania bez specjalnej okazji (65%). Mniej popularne są przyjęcia związane z awansem czy innymi wydarzeniami życiowymi (54%). Co trzecia pytania osoba organizuje domówki 2-3 razy w miesiącu, a niemal co czwarty: raz w miesiącu! Mieszkańcy dużych polskich miast wskazują, że spotkania w domu są dla nich nie tylko bardziej komfortowe, ale także tańsze niż wyjścia do restauracji czy kawiarni.

Reklama

Co ciekawe: wielu proces przygotowań rozpoczyna na dzień przed przyjęciem - z tym zgadza się aż połowa biorących udział w badaniu. Ale spokojnie: nie brakuje także osób, które zaczynają przygotowania już na dwa dni przed imprezą (tutaj mowa o 21% pytanych). Ale są również i tacy, którzy lubią działać całkowicie spontanicznie: dla 24% respondentów wystarczy raptem kilka godzin i impreza gotowa!

A co z samymi przygotowaniami? Tutaj najwięcej pytanych odpowiedziało, że wśród przygotowań najczęstszymi czynnościami są zakupy spożywcze (83%), odkurzanie (81%) i przygotowanie przekąsek (80%). I raczej dla nikogo nie powinno być specjalnym zaskoczeniem, że coraz więcej gospodarzy korzysta z robotów sprzątających, które to zajmują się dbaniem o czystość w mieszkaniu, gdy oni mogą zająć się innymi aspektami przygotowań. Aż 68% właścicieli takich urządzeń używa ich regularnie przed wizytą gości, by zadbać o czystość i schludność swoich czterech kątów!

Wśród osób organizujących spotkania aż 40% deklaruje posiadanie robota sprzątającego. Obecnie na rynku naprawdę jest w czym wybierać, producenci prześcigają się z wprowadzaniem na rynek kolejnych modeli i kolejnego pakietu innowacji z nimi związanych. Portfolio eufy również stale się rozrasta - teraz firma kusi dwoma zaawansowanymi modelami: eufy X10 Pro Omni oraz kompaktowym Omni C20. Ale rynek jest naprawdę bogaty - i niezależnie od portfolio producenta, takich pomocników przed domówkami znajdziecie w katalogu wielu z nich.

W trosce o czystość oraz... nasz spokój!

Dla wielu organizatorów domowych przyjęć, organizacja takiego wydarzenia jest dość stresująca. No i moment przed przyjęciem jest dla nich najbardziej stresujący - każdy kto miał okazję znaleźć się w roli gospodarza wie o czym mówię. Dlatego wyniki tego badania specjalnie mnie nie szokują, sam od lat przed przybyciem gości posiłkuję się właśnie ich pomocą, w tle dbając o dopieszczenie innych szczegółów. Co czwarty ankietowany bez robota przyznał, że jego obecność mogłaby znacząco ułatwić przygotowania - i ani trochę mu się nie dziwię!

Źródło