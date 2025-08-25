OPPO Reno14 5G trafił do Polski. Zaskakuje wyglądem i mocną specyfikacją

OPPO zaprezentowało w Polsce smartfon Reno14 5G – urządzenie łączy nowoczesny design, system fotograficzny oparty na sztucznej inteligencji oraz pojemną baterię z szybkim ładowaniem. Producent podkreśla także wieloletnie wsparcie aktualizacjami systemu.

OPPO Reno14 5G w pigułce

Model wyposażono w 6,59-calowy ekran 1.5K z odświeżaniem 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8400 i 12 GB pamięci RAM. Zestaw aparatów oparto na trzech matrycach 50 MP – w tym głównej z optyczną stabilizacją obrazu oraz kamerze do selfie. Całość uzupełnia system AI Ultra-Clear Camera, który inteligentnie dostosowuje ustawienia do sceny, oferując funkcje takie jak AI Flash Photography, AI Livephoto oraz Advanced AI Editing.

Bateria o pojemności 6000 mAh wspiera szybkie ładowanie 80 W, które pozwala uzupełnić energię do pełna w 48 minut. Smartfon ma 7,42 mm grubości, waży 187 g i spełnia normy odporności IP66, IP68 i IP69.

OPPO mocno podkreśla designerski efekt Mermaidcore, który można w skrócie opisać jako połączenie pastelowych odcieni, opalizującej faktury i morskiego klimatu. Smartfon ma mienić się i zmieniać barwy pod światłem, więc entuzjaści nietuzinkowych urządzeń powinni być zadowoleni. Uzupełnieniem efektu Mermaidcore jest technologia Velvet Glass – specjalnie obrabianego szkła, które jest gładkie i nietypowe w dotyku. Ciekawym detalem w kontekście wyglądu jest też szklana obudowa, która powstaje z jednego kawałka, co daje płynne przejście między tyłem a modułem aparatu.

W Polsce OPPO Reno14 5G będzie dostępny od 26 sierpnia 2025 r. w cenie 2 799 zł za wariant 12/256 GB. Równolegle zadebiutuje model Reno14 FS 5G (12/512 GB) za 1 899 zł. W ramach oferty premierowej, trwającej do 23 września, klienci otrzymają 3 lata gwarancji i dwie bezpłatne wymiany wyświetlacza w ciągu 24 miesięcy.