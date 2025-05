Nowe opłaty w InPost, to już koniec darmowych przesyłek

Na stronie najmocniejszej w Polsce firmy zajmującej się przesyłkami, można znaleźć już nowy regulamin, który zacznie obowiązywać jeszcze w tym miesiącu. Bowiem to już od 29 maja, nowy cennik usług inPostu wejdzie w życie, a tym samym jego klienci, będą musieli się pogodzić z faktem pojawienia nowych, potencjalnych opłat.

InPost to niekwestionowany lider w Polsce pod kątem dostarczania paczek, więc każda zmiana w regulaminie jest powodem do uwagi, bo pewnie dotyczy nawet połowy z nas. Od 29 maja wchodzi w życie nowy regulamin, w ramach którego sklepy internetowe zyskają możliwość, jakiej jeszcze do tej pory nie miały.

Jak można przeczytać w oficjalnej informacji:

W skrócie opłata za zwrot, będzie mogła zostać od końca maja przeniesiona na osobę zwracającą, czyli nas. Nie ma się co łudzić, że jakikolwiek sklep rozważy to jako możliwość. W końcu kto zrezygnowałby z możliwości przerzucenia kosztów na kogoś innego? Z tego powodu warto się będzie teraz uzbroić w czujność i uważnie od czerwca przyglądać zasadom zwrotu towaru przy użyciu automatów InPostu. Na pocieszenie zostaje fakt, że firma ujednolici koszty nadania zwrotu i będą jednakowe, aby wszystkim ułatwić ten proces przejrzystymi zasadami.