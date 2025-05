Apple zostało ustawione do pionu. Czy to oznacza wielki powrót do Polski?

W 2020 roku Apple po prostu wykopało ze swojej platformy jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Wówczas firma nie mogła wiedzieć, że w ten sposób naciśnie na odcisk komuś, kto nie odpuści. Mija pięć lat i gra wraca w chwale, depcząc po upokorzonym Apple.

Jeszcze przed rozpoczęciem weekendu informowaliśmy, że pomimo wyroku sądu, Apple wciąż utrudnia powrót gigantycznej marki do swojego sklepu. Gigant z Cupertino uparł się i może trochę na swoim tronie zapomniał, że w kupie siła plus Epic ma naprawdę dużo pieniędzy, aby nie odpuścić tej walki. Tak też się stało, bowiem kilka godzin temu, po pięciu długich latach padło ważne ogłoszenie.

Na tę chwilę Fortnite powraca do wyszukiwarek w amerykańskich sklepach AppStore na iPhone'ach i iPadach. Co to oznacza dla Polaków? Cóż, na tę chwilę niestety nie wiemy niczego na temat Starego Kontynentu i reszty świata. Epic Games ogłosiło powrót aplikacji tylko na swoim terenie, zaś mieszkańcy Unii, tak jak to ma miejsce i teraz, mogą wciąż swobodnie pobierać grę przy pomocy alternatywnego sklepu Epic i grać we wszystkie tytuły w tym Fortnite.

Dlaczego Epic tak bardzo zależało? Wiadomo – chodzi o pieniądze i to bardzo duże! CEO Epic Games, pod płaszczykiem walki o równe prawa wszystkich twórców, postawił na szali wiele, aby zyskać jeszcze więcej. Po powrocie Fortnite w zakładce z płatnościami za walutę wewnątrz gry proponuje teraz dokonania płatności przy pomocy aplikacji lub odsyła do zewnętrznego sklepu, tego należącego do Epic Games, gdzie oferuje 20% zniżki. Różnica jest ogromna, gdyż ta pierwsza opcja daje pieniądze do kieszeni Apple, lecz ta druga już nie.

Jeżeli jest jakieś pocieszenie dla Europy, to właśnie w tym dostępie do sklepów firm trzecich. Fortnite wraca do amerykańskiego AppStore'a, ale wciąż nie ma oficjalnych wieści na temat pozostałych gier, takich jak super miła gra multiplayer Fall Guys, która lata tema zdobyła serca milionów osób. My w nią zagramy bez problemu.

