Pułapka na Allegro. Zamawiasz iPhone, kończysz z cegłą

Jeden z użytkowników Wykop.pl, planując zakupić na Allegro smartfona, natrafił na serię ofert sprzedaży smartfonów iPhone z blokadą IMEI.

Od pewnego czasu próbuję na Allegro kupić telefon komórkowy, wybór padł na telefon marki Samsung, ale moją uwagę przykuły telefony iPhone 16 Pro. W bardzo wielu opisach można znaleźć stwierdzenie "Telefon z Plusa", "Kupiony w Orange". Co to zazwyczaj oznacza? No właśnie – kiedyś oznaczało najpewniej SIM-locka, a dzisiaj oznacza spore kłopoty.

Na 9 sprawdzonych ofert tego typu, 8 miało zablokowany przez operatora IMEI. W swoim opisie użytkownik ten udostępnił trzy linki do takich ofert, po sprawdzeniu okazało się, że dwa z nich nadal są dostępne na Allegro, tylko jeden platforma usunęła.

W opisach tych ofert nie ma oczywiście wzmianki o blokadzie, aczkolwiek sprzedający udostępniał go w prywatnych wiadomościach. Ma więc świadomość problemu, a problem jest istotny.

Po sprawdzeniu tych dwóch dostępnych na Allegro ofert sprzedaży iPhone 16 Pro 128 GB, okazało się, że sprzedawcą jest lombard. Tak więc klasyczna sytuacja - ktoś kupuje u operatora smartfona i oddaje go od razu do lombardu (jeden z nich ma w opisie: smartfon po pierwszym uruchomieniu. 1 cykl ładowania do sprawdzenia), nie spłacając za niego rat.

Lombard sprzedaje go po okazyjnej cenie (aczkolwiek w granicach rozsądku: 3 550,00 zł i 3 499,00 zł - rynkowa cena za iPhone 16 Pro 128 GB to 4 646,00 zł) licząc, że kupujący nie będzie chciał sprawdzić numeru IMEI.

Tak więc ku przestrodze: sprawdzajcie numery IMEI, jeśli kupujecie używanego smartfona na Allegro, nie tylko iPhone. Zablokowany IMEI to ZAWSZE kłopoty. Jak podaje Orange w komunikacie zwróconym użytkownikowi Wykop.pl - smartfon, który nie ma spłaconych rat, jest własnością operatora i jego posiadacz nie prawa go sprzedawać.

Jeśli sprzedawca nie poda Wam numeru IMEI, to wiadomo, że jest z nim problem, odpuszczajcie zakup takiego urządzenia - ZAWSZE.

Jak sprawdzić IMEI telefonu kupionego w Orange?

Numer IMEI smartfonów kupowanych w Orange, możecie sprawdzić na tej stronie - weryfikacja IMEI.

Wystarczy podać numer IMEI i swój adres e-mail, na który przyjdzie informacja od operatora o jego weryfikacji.

Jak sprawdzić IMEI telefonu kupionego w Play?

W przypadku operatora Play, wystarczy wpisać na tej stronie sam numer IMEI, a po weryfikacji otrzymamy od razu informacje o właścicielu danego urządzenia.

Jak sprawdzić IMEI telefonu kupionego w Plus?

W Plusie, podobnie jak w Orange, status danego urządzenia sprawdzicie po podaniu jego numeru IMEI i swojego adresu e-mail na tej stronie.

Jak sprawdzić IMEI telefonu kupionego w T-Mobile?

Nieco bardziej skomplikował ten proces T-Mobile, bo oprócz numeru IMEI, w celu jego weryfikacji, trzeba podać swój numer telefonu na tej stronie.

Niemniej i tak warto to zrobić, unikniecie dzięki temu kupna w zasadzie cegły, w miejsce smartfona.

Co do Allegro, mam jedną radę - wystarczy w przypadku sprzedawania używanych smartfonów wprowadzić wymóg, podawania numeru IMEI bezpośrednio w opisie oferty i w parametrach danych urządzeń. Oszczędzicie tym samym wiele wysiłku i problemów kupujących na Waszej platformie.

Źródło: Wykop.pl.