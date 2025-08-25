Wiadomości Google jeszcze bezpieczniejsze z nową funkcją

Google rusza z kolejnym ulepszeniem bezpieczeństwa wiadomości użytkowników ich komunikatora. Tym razem zmiana jest pozornie subtelna, gdyż ta mała zmiana ogromnie wpływa na wygodę weryfikacji naszych rozmówców.

Wiadomości Google jeszcze bezpieczniejsze! Rusza beta weryfikacji QR

Wiadomości Google otrzymuje właśnie nową funkcję weryfikacji kluczy szyfrujących przy pomocy kodów QR, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji w ramach RCS. Wcześniej użytkownicy mogli generować długie, 80-cyfrowe kody w celu zapewnienia prywatności rozmowy. Teraz proces ten staje się znacznie prostszy — wystarczy zeskanować kod QR wyświetlany na urządzeniu rozmówcy.

Mechanizm opiera się na systemowej aplikacji Android System Key Verifier, która działa na wszystkich urządzeniach z Androidem 10 lub nowszym. Po wejściu w szczegóły kontaktu w Wiadomościach pojawia się nowa opcja „weryfikacja kluczy”, umożliwiająca zeskanowanie kodu QR drugiej osoby. Po poprawnym zeskanowaniu kodów, aplikacja wyświetli czytelny komunikat potwierdzający, że szyfrowanie działa prawidłowo i komunikacja jest bezpieczna.

Warto zaznaczyć, że jeśli dojdzie do podejrzanej zmiany — na przykład w wyniku ataku typu SIM swap lub przejęcia konta — status weryfikacji kontaktu zostanie oznaczony jako „niezweryfikowany”. Będzie to jasny sygnał ostrzegawczy dla użytkownika, że coś może być nie tak z bezpieczeństwem rozmowy. Kluczową zaletą nowego rozwiązania jest uproszczenie procesu weryfikacji i zwiększenie świadomości użytkowników na temat zagrożeń związanych z podszywaniem się pod inne osoby.

Nowa funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta Wiadomości Google, a jej szeroka dostępność planowana jest jeszcze w tym roku dla wszystkich urządzeń z Androidem 10+ o ile zeszłoroczne obietnice giganta zostaną spełnione. Weryfikacja kluczy przez kody QR to także element szerszej strategii Google, mającej na celu ujednolicenie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikatorów na telefonach z systemem Android. W przyszłości rozwiązanie to ma być dostępne także dla aplikacji firm trzecich.

