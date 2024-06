Polacy i ich samochody. Najchętniej kupujemy właśnie te

Na skrzynki redakcji poruszających temat motoryzacji w Polsce trafił właśnie najnowszy raport przygotowany przez OTOMOTO Insights. Zawiera on dane własne platformy, uzupełnione o statystyki CEPiK, GUS i NBP. Można znaleźć w nim interesujące informacje o tym, jak zmieniał się polski rynek motoryzacyjny rok do roku. Co zmieniło się w sprzedaży aut względem maja 2023? Oto garść statystyk, które warto znać.

Polacy czują się pewniej, więc kupują więcej

Rynkowa stabilizacja sprzyja motoryzacyjnym zakupom. Widać to zwłaszcza po statystyce rejestrowanych samochodów. W porównaniu do maja 2023, w 2024 roku Polacy zarejestrowali aż o 1/4 samochodów więcej. Ciekawie wygląda to jeśli zestawimy dane o sprzedaży samochodów z noworocznymi planami Polaków. W przeprowadzonym przez GUS badaniu aż 9% mieszkańców Polski zadeklarowało zmianę samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ożywienie na rynku to dowód na to, że wielu z nas planuje zrealizować ten cel.

Cars in a row. Used car sales

Jakie samochody kupujemy najczęściej? Zero zaskoczenia

Najwyższy wzrost sprzedaży, jak łatwo zgadnąć, dotyczy rynku wtórnego. Nie można się temu dziwić, wszak używane samochody są nieporównywalnie bardziej przystępne cenowo. W praktyce popyt na samochody z rynku wtórnego wzrósł aż o 27%, o czym świadczy właśnie ilość zarejestrowanych samochodów.

Te auta pojawiają się na OTOMOTO najczęściej

Ciekawie wyglądają również statystyki dotyczące ogłoszeń publikowanych w serwisie OTOMOTO. Zgodnie z raportem przedstawionym przez tę platformę, liczba ogłoszeń opublikowanych w maju 2024 roku była wyższa o 20% od analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Spośród wszystkich publikowanych ogłoszeń, aż 53% samochodów jest wyposażona w silnik benzynowy. Silnik wysokoprężny pojawia się w 40% ogłoszeń, a hybryda w 5%. 2% spośród nowych ogłoszeń na OTOMOTO stanowią samochody z silnikiem elektrycznym.

Na co zwracamy uwagę przy zakupie samochodu?

Odpowiedź na to pytanie poznajemy dzięki analizie najczęstszych wyszukiwań w największym serwisie z samochodami w polskim internecie. Aż 83% szukających samochodu precyzyjnie wskazuje, jakiej marki ma być to auto. 70% podaje również konkretny model. Zdecydowanie rzadziej samochody filtrowane są przez pryzmat wieku (32%) i rodzaju paliwa (23%).

Ożywienie na rynku samochodów świadczy o tym, że największy strach o bezpieczeństwo finansowe mamy już za sobą i coraz śmielej wydajemy pieniądze. Pozostaje jedynie zapytać Was, szanowni czytelnicy, o plany zakupowe na najbliższy czas. Myślicie o zmianie samochodu?