Volkswagen obiecuje taniego elektryka

Thomas Schafer, szef marki Volkswagen potwierdził, że jego firma przygotuje tani samochód elektryczny. Będzie on oferowany nie tylko pod marką VW, ale również ze znaczkiem Skody oraz Seata. Niemiecka marka jest zdeterminowana aby przygotować samochód produkowany w Europie i dla Europejczyków. Tym samym rzuca wyzwanie chińskim firmom, które w ostatnich latach coraz śmielej rozpychają się na Starym Kontynencie. Może to być o tyle łatwiejsze, że Unia Europejska jest o krok od podniesienia ceł na samochody importowane z Państwa Środka. Warto też zaznaczyć, że na taniego elektryka od Volkswagena poczekamy jeszcze przynajmniej 3 lata, samochód ma wejść do produkcji dopiero w 2027 roku.

Będzie to projekt jeszcze mniejszego pojazdu, niż zapowiedziany w zeszłym roku koncept ID.2all, który powinien oficjalnie zadebiutować w przyszłym roku. Samochód o umownej nazwie ID.1 ma kosztować mniej niż 20 tys. euro, czyli w Polsce mniej niż 90 tys. złotych. Mimo tego będzie oferował przyzwoity zasięg wynoszący ponad 300 km. Szef niemieckiej marki nie chce irytować swoich klientów, a dostarczyć im wygodny i praktyczny pojazd. Co ciekawe auto miało powstać przy współpracy z francuskim koncernem Renault, ale kilka dni temu pojawiła się informacja, że obie firmy się nie dogadały. Istniało ryzyko, że Volkswagen porzuci ten projekt, ale Thomas Schafer jest zdeterminowany aby samodzielnie przygotować pojazd, który może być nowym Golfem.

Trudno w tej chwili dywagować jak będzie wyglądał ID.1 i co dokładnie zaoferuje, ale patrząc na pokazany szkic, można chyba bezpiecznie założyć, że będzie miał sporo wspólnego z widocznym powyżej ID.2all. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

źródło: AutoExpress