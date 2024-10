Polacy bezczelnie nabijani w butelkę. W tle prezydent Duda

Facebook i Instagram od dawna zalewane są reklamami fałszywych inwestycji wykorzystującymi znane osobistości ze świata biznesu i polityki. Po Rafale Brzosce przyszła na Andrzeja Dudę. Prezydent zachęcać ma do zainteresowania się ofertą Baltic Pipe. To oszustwo!

Jak pisaliśmy kilka miesięcy temu, Facebook rzeczywiście nie robi z tym nic, a to najpopularniejsze źródło i początek phishingu oraz innych ataków cyberprzestępców, nie tylko w Polsce. W ostatnim czasie do takich reklam fałszywych inwestycji zaczęto wykorzystywać twarz Rafała Brzoski, o czym jakiś czas temu pisał na swoim koncie na LinkedIn. Szef inPostu zapowiedział reakcję i widać, że poskutkowała – przynajmniej częściowo, gdyż oszuści znaleźli sobie nowego ambasadora.

Po Rafale Brzosce, który zniknął z fałszywych reklam, "nową twarzą" kampanii marketingowych lewych inwestycji stał się prezydent Andrzej Duda, który w filmikach typu deepfake zachęca do zainteresowania się wyjątkową ofertą Baltic Pipe, w której każdy może zarobić ogromne pieniądze. Te w ostatnim czasie zalały mój Instagram. Andrzej Duda przez kilka minut opowiada o tym, jak bezpieczne jest inwestowanie w przedsięwzięcia, które firmuje swoim nazwiskiem.

Uwaga na fałszywe reklamy. To nie Andrzej Duda zachęca do inwestycji, to zwykli oszuści

Do tego specjalnie spreparowane artykuły zamieszczone na stronie do złudzenia przypominającej serwis dziennika Rzeczpospolita, który zachwala inwestycje w Baltic Pipe obiecując zyski na niespotykanym wcześniej poziomie:

Co więcej, w tekstach reklamowych nie brakuje "opinii i komentarzy" zwykłych ludzi, także z niepełnosprawnościami, którym świat się zawalił, a inwestycja w Baltic Pipe dosłownie uratowała życie, pozwalając na znalezienie pomocy medycznej tam, gdzie wcześniej się nie dało. Brzmi wzruszająco, jednak to wszystko kłamstwo i oszustwo. Tego typu reklamy to zwykły scam i wykorzystywanie materiałów deepfake pokazuje tylko, jak bardzo nie jesteśmy przygotowanie na zapowiadaną od dawna rewolucję AI.

Co robić, jak żyć? Na ten moment my, jako zwykli użytkownicy, nie mamy zbyt skutecznych narzędzi do walki z tego typu ogłoszeniami. Pozostaje jedynie zgłoszenie tego do moderacji, która niestety często pokazuje, że ma w nosie nie tylko własne regulaminy, ale i przepisy. Warto jednak próbować i nagłaśniać temat. Sytuacja ze wspomnianym już wyżej szefem inPost pokazuje, że należy o tego typu sprawach mówić głośno. Być może w końcu ktoś zainteresuje się rosnącym problemem fake newsów, deepfaków i reklam mających na celu wzbudzić zaufanie wykorzystując wizerunek znanych i szanowanych przez opinię publiczną osób, co w konsekwencji prowadzić będzie do oszustwa nieświadomych użytkowników mediów społecznościowych.