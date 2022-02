Amazon Prime to szeroki abonament, który obejmuje masę zniżek na jednej z największych witryn internetowych, darmowe dostawy produktów, platformę streamingową Amazon Prime Video oraz właśnie Prime Gaming, oferująca dodatki do gier, darmowe tytuły i dostęp do Twitch Prime.

Prime Gaming - gry, które odchodzą z abonamentu wraz z końcem lutego

W zeszłym miesiącu w rozpisce znalazły się takie produkcje jak Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far As The Eye, Double Kick Heroes oraz Golazo! Soccer League. Należy zatem przyznać, że zestawienie nie było zbyt specjalne - co szczególnie zawiodło, biorąc pod uwagę fenomenalny styczeń.

Amazon Prime Gaming - pełne zestawienie gier w marcu 2022

Na marzec 2022 roku Amazon przygotował lepsze zestawienie niż na luty, lecz nadal brak większych powodów do ekscytacji. Dzięki abonamentowi Prime Gaming zagramy w:

Madden NFL 22

Surviving Mars

Crypto Againts All Odds

Look Inside

Pesterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że raz odebrane gry zostają z nami na zawsze. Decydując się na abonament Prime Gaming, Amazon udostępnia użytkownikom kod aktywacyjny do produkcji na takie platformy jak Steam, Epic Games Store, GOG, Origin czy Uplay.

Poza sześcioma nowymi grami, abonenci Prime Gaming doczekają się mnóstwa promocji i dodatkowych zasobów w trybach sieciowych takich gier jak Red Dead Redemption II czy Grand Theft Auto V. Poza tym doczekają się wielu przedmiotów w Legend of Runeterra.

Wszystkie szczegóły na temat darmowych gier i dodatków do najpopularniejszych tytułów znajdziecie na stronach Amazon Prime Gaming.