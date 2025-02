"Pogromca" Google dostępny dla wszystkich. Ty też możesz skorzystać

Na początku 2024 roku pojawiły się informacje, że OpenAI pracuje nad "pogromcą" Google – autorską wyszukiwarką, która ma zrewolucjonizować internet. Z czasem twórcy ChatGPT oficjalnie potwierdzili, że prototyp nowej wyszukiwarki SearchGPT trafił do wybranych klientów oraz partnerów. Narzędzie to wykorzystywało zaawansowane modele językowej sztucznej inteligencji do przeszukiwania internetu i prezentowania najlepszych wyników wraz z linkami do źródeł. Po kilku miesiącach uruchomiona została lista oczekujących, a dostęp do wyszukiwarki udostępniany był falami kolejnym użytkownikom. W październiku nowa funkcjonalność zadebiutowała oficjalnie – w ramach wyższych planów ChatGPT Plus oraz ChatGPT Team. W grudniu, w ramach tzw. "12 Days of OpenAI" wyszukiwarka została udostępniona wszystkim użytkownikom ChatGPT, którzy posiadają swoje konto – także to darmowe. To miał być kolejny krok w rozszerzeniu dostępu do nowych narzędzi przeszukiwania sieci. Teraz firma poszła krok dalej.

OpenAI poinformowało właśnie o zniesieniu konieczności posiadania darmowego konta dla korzystania z SearchGPT. A to oznacza jedno – z wyszukiwarki można korzystać bez względu na to, czy byliśmy już użytkownikami ChatGPT, czy korzystamy z tych rozwiązań po raz pierwszy. Co prawda strona wciąż zachęca do utworzenia konta, kusząc dodatkowymi funkcjami i narzędziami, jednak podstawowe możliwości wyszukiwania nie potrzebują logowania. Problem w tym, że wyszukiwarka ChatGPT nie zagroziła pozycji Google na rynku – przynajmniej na ten moment. Widać jednak, że firmie bardzo zależy na dotarciu do nowej grupy odbiorców, także tych, którzy nie są zainteresowani bardziej zaawansowanymi funkcjami. A trzeba przypomnieć, że posiadając konto, nawet bezpłatne, ChatGPT pozwala na dużo więcej. To np. inteligentniejsze odpowiedzi, możliwość przesyłania plików, tworzenie obrazów i wiele więcej.

Wyszukiwarka SearchGPT dla wszystkich. Bez konta i całkowicie za darmo

OpenAI mocno dąży do tego, by z ChatGPT korzystali wszyscy – nie tylko w ramach strony chatgpt.com. Stale rozwijająca się sztuczna inteligencja już teraz pozwala na bardzo dużo, a w przyszłości z pewnością zyska wiele nowych możliwości. Dostrzegło to m.in. Apple, które nawiązało współpracę z OpenAI w ramach Apple Intelligence, czy Meta, która zezwoliła na pewną integrację ChatGPT w komunikatorze WhatsApp. W grudniu ubiegłego roku ChatGPT doczekał się własnego numeru telefonu, pod który mogą dzwonić mieszkańcy USA i skorzystać z 15 minut darmowych rozmów miesięcznie ze Sztuczną Inteligencją.

Jednak to dopiero początek, gdyż reszta świata może z ChatemGPT porozmawiać w ramach komunikatora – za darmo. Wystarczy dodać go do kontaktów jako numer +1-800-242-8478 (numer układa się w 1-800-CHATGPT) i zacząć rozmowę tekstową, jak z każdym innym znajomym. Wczoraj pisaliśmy, że AI zyskała większe możliwości – rozmowy przez wiadomości głosowe, czy załączanie multimediów. Wkrótce będzie można zalogować się ze swoim kontem ChatGPT, co pozwoli np. na korzystanie z opcji zarezerwowanych wyłącznie dla płatnych subskrybentów planów Plus, Pro, Team, czy Enterprise. Nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych czasach, gdzie każdego miesiąca zyskujemy kolejne możliwości korzystania ze Sztucznej Inteligencji.