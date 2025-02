Nie trać czasu, bądź na bieżąco, twórz do woli - co potrafi Galaxy AI?

Wszystko dlatego, że Galaxy AI rozumie nie tylko polecenia, ale także kontekst, uczy się Twoich preferencji i podpowiada rozwiązania jeszcze zanim pomyślisz, że będzie Ci coś potrzebne. Zaznaczymy jednak, że Galaxy AI to nie tylko zbiór pojedynczych funkcji, ale kompleksowy ekosystem, który przenika każdy aspekt i funkcję w trakcie użytkowania smartfonu. Począwszy od zaawansowanego aparatu, który automatycznie dostosowuje ustawienia do fotografowanej sceny, przez inteligentnego asystenta głosowego, który rozumie naturalny język i kontekst, aż po spersonalizowane rekomendacje treści i aplikacji – Galaxy AI jest obecny na każdym kroku.

Now Brief i Now Bar: Najważniejsze rzeczy zawsze pod ręką

Jednym z najbardziej użytecznych rozwiązań w serii Galaxy S25 jest połączenie funkcji Now Brief i Now Bar. Now Bar to inteligentny pasek na ekranie blokady, który dynamicznie dostosowuje się do potrzeb, wyświetlając najważniejsze informacje w danym momencie. Wyobraź sobie, że spieszysz się na spotkanie – Now Bar wyświetli aktualizacje ruchu drogowego, nadchodzące wydarzenia z kalendarza, a nawet podpowie, jaką trasą najlepiej dojechać do celu. A może czekasz na ważny mecz? Now Bar będzie na bieżąco informować Cię o wyniku meczu drużyny, którą śledzisz, więc jeśli nie będziesz mógł oglądać spotkania na żywo i będziesz zaangażowany czymś innym, to krótkie zerknięcie będzie wystarczające, by być stale na bieżąco z wynikiem - jest on aktualizowany w czasie rzeczywistym. Now Bar będzie też użyteczny przy zadaniach, które pozostają aktywne w tle, jak nagrywanie notatki głosowej lub minutnik - nie stracisz z oczu upływającego czasu, pozostając pewnym, że nie przegapisz niczego ważnego.

Now Brief to rozbudowana wersja Now Bar, dostępna po przesunięciu palcem w górę na ekranie blokady. Znajdziesz tu jeszcze więcej przydatnych informacji, takich jak prognoza pogody, rekomendacje muzyczne i podcastów, skróty YouTube, a nawet spersonalizowane wiadomości z portali informacyjnych. Nikt inny nie będzie otrzymywać tych samych informacji co Ty - dzięki personalizacji doboru treści wszystko, co widzisz w Now Brief, jest selekcjonowane na podstawie dotychczasowej aktywności i wskazanych źródeł. Co więcej, Now Brief i Now Bar uczą się Twoich przyzwyczajeń i preferencji. Jeśli regularnie sprawdzasz wyniki swojej ulubionej drużyny koszykarskiej, Now Bar automatycznie wyświetli je na ekranie blokady w dniu meczu - nie musisz dodawać jej do ulubionych. A jeśli codziennie rano słuchasz podcastów o nauce, Now Brief zasugeruje Ci nowe odcinki Twoich ulubionych programów.

Wyciszanie hałasu i wyostrzanie głosu: koniec ze zmarnowanymi ujęciami

Seria Galaxy S25 wprowadza także rewolucyjne rozwiązania w zakresie audio dzięki Galaxy AI. Dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji, smartfony potrafią wyciszać hałas otoczenia i wyostrzać głos ludzki podczas rozmów telefonicznych, ale także w nagranych wideo, które mogłeś uznać za nieudane.

Załóżmy, że nagrywasz film z koncertu, na którym hałas tłumu zagłusza to, co chciałeś przekazać znajomym lub obserwującym. Nic dwa razy się nie zdarza, więc w tle mogłeś uchwycić coś niesamowitego, ale nikt nie zrozumie Twojej wypowiedzi przez panujący dookoła zgiełk. Galaxy S25 pozwala wyciszyć hałas i wyostrzyć głos nagrywanej osoby w kadrze, dzięki czemu nagranie będzie dużo bardziej wyraziste. Co ważne, można to zrobić w pełni automatycznie albo manualnie dostosowując krok po kroku poziom głośności otoczenia, hałasów, muzyki i głosu. Funkcja wyciszania hałasu i wyostrzania głosu sprawdza się również w wielu innych sytuacjach. Możesz ją wykorzystać podczas nagrywania wykładów, prezentacji, a nawet podczas rozmów z dziećmi w hałaśliwym placu zabaw, by wspomnienia były jak najbardziej osobiste.

Płynna interakcja z Gemini: Asystent, który rozumie kontekst

Gemini to inteligentny asystent głosowy, który debiutuje w serii Galaxy S25. W przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów, Gemini rozumie naturalny język i kontekst, dzięki czemu możesz z nim rozmawiać jak z prawdziwą osobą. Co więcej, Gemini płynnie współpracuje z różnymi aplikacjami zarówno Samsunga, jak i innych dostawców. Wyobraź sobie, że chcesz wysłać znajomemu lokalizację najbliższej kawiarni. Wystarczy, że powiesz do Gemini: "Wyślij SMS-em do [imię znajomego] lokalizację najbliższej kawiarni". Gemini automatycznie znajdzie kawiarnię w Twojej okolicy, pobierze jej lokalizację i wyśle ją SMS-em do wskazanej osoby, gdy Ty będziesz już się do niej kierować.

Innym przykładem może być dodawanie wydarzeń do kalendarza. Załóżmy, że chcesz umówić się ze znajomymi na film, ale nie znasz dokładnej godziny seansu ani adresu kina. Wystarczy, że powiesz do Gemini: "Dodaj do kalendarza seans filmu [tytuł filmu] w najbliższym kinie". Gemini automatycznie znajdzie informacje o seansie w internecie i doda wydarzenie do Twojego kalendarza, byś o nim nie zapomniał i otrzymał odpowiednie przypomnienie we właściwym czasie. Inne przykłady to wyciąganie kluczowych informacji z filmów na YouTube, na przykład listy składników potrzebnych do omawianego przepisu czy

Kiedy jeszcze można polegać na Galaxy AI? Możesz go poprosić o przetłumaczenie tekstu, znalezienie przepisu na obiad, a nawet o opowiedzenie Ci dowcipu. Seria Galaxy S25 oferuje także możliwość umieszczania dowolnych obiektów na zdjęciach. Wystarczy, że narysujesz je na ekranie, a sztuczna inteligencja automatycznie wkomponuje je w zdjęcie. Chcesz dodać do zdjęcia z wakacji słońce, którego zabrakło w dniu robienia zdjęcia? A może chcesz "usunąć" z kadru przypadkowego turystę? Kolejną ciekawą funkcją jest automatyczny montaż wideo. Galaxy S25 analizuje nagrany materiał i automatycznie wycina z niego kluczowe, najfajniejsze momenty, tworząc krótki filmik, który możesz wysłać rodzinie i znajomym lub umieścić w sieci. To idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu ani ochoty na ręczny montaż wideo. Wszystkie opisane czynności dzieją się w mgnieniu oka dzięki procesorowi nowej generacji Snapdragon 8 Elite, który jest obecny we wszystkich modelach S25, S25+ oraz S25 Ultra.

A wszystko po to, żebyś mógł więcej czasu poświęcić na swoje ulubione czynności, hobby i kontakt z bliskimi, zamiast wtórnie wykonywać tak wiele czynności lub szukać informacji. Tylko do 6 lutego kupując Galaxy S25 zgarniesz dwa razy więcej pamięci w tej samej cenie! A do tego możesz dostać nawet 2500 zł za stary telefon albo 400 zł zwrotu na kartę. No i pamiętaj o Samsung Care+, które zapewni bezpieczeństwo smartfona na wypadek nieprzewidzianych problemów.

