Nowe Radio Super Express - za mikrofonem zasiadła AI

No może nie do końca w pełni, bo treść wiadomości emitowanych w nowym internetowym radiu - Radio Super Express, przygotowują dziennikarze, przede wszystkim „Super Expressu”, ale też i z serwisu eska.pl.

Sztuczna inteligencja na podstawie tych treści generuje ich wersje audio, emitowaną na antenie radia aż pięć razy na godzinę - w ten sposób, wiadomości te zajmują ponad połowę czasu antenowego.

Tomasz Krawczyk, wiceprezes TIME SA:

Dla Grupy ZPR Media sztuczna inteligencja to istotny element rozwoju biznesu, ale jako narzędzie wspierające nas w osiąganiu celów, a nie substytut naszych mocnych i sprawdzonych zespołów. Nie zamierzamy zastępować ludzi, bo to dzięki naszym dziennikarzom oraz przy użyciu AI możemy dziś docierać z informacjami do coraz szerszego grona internautów.