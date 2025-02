Sztuczna Inteligencja zawsze pod ręką. Napiszesz do niej jak do kumpla

Coraz szersze kręgi zatacza sztuczna inteligencja w naszym codziennym życiu - niedługo zagości na dobre w naszych komunikatorach. Na początek trafiła do jednego z najpopularniejszych, czyli WhatsApp, gdzie od teraz można rozmawiać z nią na czacie głosowym.

Na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter), OpenAI czy twórcy tego całego zamieszania z AI, zamieścili informację, iż ChatGPT dostępny jest od dziś dla użytkowników komunikatora WhatsApp w formie głosowej.

Reklama

Co na dziś daje ta integracja? Na ten moment, oprócz wcześniej udostępnionej komunikacji tekstowej, od teraz można prowadzić rozmowy głosowe z ChatGPT oraz wysyłać obrazy podczas takiej rozmowy, a już wkrótce udostępniona zostanie możliwość pełnego połączenia swojego konta WhatsApp z kontem ChatGPT, i to zarówno w darmowej wersji Free, jak i Plus i Pro.

Wnioskując po podanym numerze telefonu, jaki trzeba dodać do kontaktów na WhatsApp: 1-800-ChatGPT - z klawiatury telefonu wychodzi to na końcówkę numeru 2428478.

Najprościej jednak skorzystać tu z gotowego linku w postaci https://wa.me/18002428478 - w przeglądarce, jeśli macie zainstalowany WhatsApp na komputerze lub w smartfonie, gdy korzystacie z tego komunikatora tylko przez aplikację mobilną.

Przed rozpoczęciem rozmowy z ChatGPT trzeba jeszcze zaakceptować regulamin, po czym uruchomi się nam okno normalnej rozmowy, jak z innymi kontaktami na WhatsApp.

Osobiście zapytałem ChatGPT, kiedy rozpoczyna się faza play-off piłkarskiej Ligii Mistrzów UEFA i dostałem wyczerpującą, aczkolwiek nieaktualną informację. Jak wiemy, pierwsze mecze i to 1/16, a nie 1/8, rozegrane zostaną 12 i 11 lutego, a mecze 1/8 finału zaplanowane są dopiero na 4. marca.

Niemniej, to i tak przydatne narzędzie do pozyskiwania informacji i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące pytania bez odwiedzania wyszukiwarki - może nie z ostatnich miesięcy, ale też nie tak odległych, bo sprawdziłem i ma aktualne dane z końca 2023 roku.

Stock Image from Depositphotos.