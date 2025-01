Wyszukiwarka z AI za darmo na rok! Oferta ważna tylko dziś

Wyszukiwarka wykorzystująca sztuczną inteligencję, korzystająca z najpopularniejszych modeli językowych zupełnie za darmo na cały rok? To możliwe, jednak trzeba się naprawdę pospieszyć. W ramach obowiązującej tylko w dniu 20 stycznia promocji można uzyskać kod na darmowy dostęp do Perplexity Pro przez okrągły rok.

Perplexity Pro za darmo na rok – jak skorzystać?

Warunki promocji są na dobrą sprawę dwa. Pierwszym z nich jest status klienta operatora sieci T-Mobile. Wszystko dlatego, że kody do Perplexity Pro dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile. Można je znaleźć w sekcji Magenta Moments, czyli niczym innym, jak programie lojalnościowym dla klientów magentowego operatora.

Drugim warunkiem jest to, że trzeba się naprawdę pospieszyć. Operator sieci T-Mobile ma do rozdania tylko 5000 kodów. Co ważne, ich dostępność jest mocno ograniczona czasowo. Promocja obowiązuje jedynie w dniu 20 stycznia, do godziny 15:00. Od momentu publikacji tej informacji pozostało jedynie 2,5 godziny na pobranie promocyjnego kodu. Gdy uda się go zdobyć, mamy czas na aktywację do 26 stycznia.

Co potrafi Perplexity Pro?

Perplexity Pro to zaawansowana wyszukiwarka internetowa, która generuje odpowiedzi wykorzystując popularne modele językowe sztucznej inteligencji. W wersji Pro mamy dostęp m.in. do obecnie najpopularniejszego, czyli Chat GPT-4o. Jak twierdzą autorzy narzędzia, dzięki niemu wyszukiwanie interesujących nas informacji jest znacznie szybsze, niż z pomocą tradycyjnej wyszukiwarki internetowej. Nie trzeba bowiem przeklikiwać się przez wiele stron, które niekoniecznie chcą tymi, na jakich nam zależało. Perplexity przeszuka internet za nas i zaoferuje gotowe rozwiązanie.

Jako że oferta jest mocno ograniczona w czasie, zachęcamy do jak najszybszego podjęcia decyzji o skorzystaniu z niej.