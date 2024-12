ChatGPT zawitał do WhatsApp. O czym z nim pogadasz?

W tym tygodniu, w ramach "kalendarza adwentowego" 12 Days of OpenAI firma oficjalnie potwierdziła, że SearchGPT udostępnione zostaje wszystkim użytkownikom ChatGPT. I to bez względu na to, czy korzystają z bezpłatnej wersji, czy posiadają jeden z droższych planów. Jednak to nie wszystko, co przygotowano dla użytkowników. ChatGPT doczekał się własnego numeru telefonu, pod który mogą dzwonić mieszkańcy USA. Jednak 15 minut darmowych rozmów miesięcznie ze Sztuczną Inteligencją to dopiero początek, gdyż reszta świata może z ChatemGPT porozmawiać na WhatsApp – za darmo. Wystarczy dodać go do kontaktów jako numer +1-800-242-8478 (numer układa się w 1-800-CHATGPT) i zacząć rozmowę, jak z każdym innym kontaktem.

ChatGPT na WhatsApp. Co potrafi?

O czym można pogadać z ChatGPT na WhatsApp i o co można go poprosić? Pytając o to samą sztuczną inteligencję, dowiedziałem się, że z poziomu komunikatora potrafi naprawdę wiele. Poniżej znajdziemy niektóre funkcjonalności:

Odpowiadać na pytania – udzielanie informacji na temat szerokiego zakresu tematów, takich jak nauka, historia, technologia, literatura, sztuka, kultura, matematyka i wiele innych. ⁠Pomoc w nauce i edukacji – wyjaśnianie trudnych zagadnień, pomagani w rozwiązywaniu zadań matematycznych, tłumaczenie pojęcia czy pomoc w nauce języków obcych. ⁠Tworzenie tekstów – pomaganie w pisaniu esejów, opowiadań, listów, artykułów, a także w tworzeniu kreatywnych tekstów, jak poezja czy fikcja. ⁠Tłumaczenie – tłumaczenie tekstów między wieloma językami, w tym z i na polski. ⁠Kodowanie i programowanie – pomaganie w pisaniu kodu komputerowego, rozwiązywanie problemów związanych z programowaniem, a także uczenie podstaw różnych języków programowania. ⁠Doradztwo i wsparcie emocjonalne – służenie radą w trudnych sytuacjach, oferowanie wsparcia emocjonalnego (choć nie zastępuj profesjonalnej pomocy), a także pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych. ⁠Rozrywka – opowiadanie dowcipów, zagadek, tworzenie gier słownych, a także rozmawianie na tematy rozrywkowe, takie jak filmy, muzyka, książki czy gry wideo. Tworzenie planów i organizacja – pomaganie w organizacji czasu, tworzeniu planów, list rzeczy do zrobienia, a także w zarządzaniu projektami. ⁠Symulowanie rozmów i trening umiejętności społecznych – prowadzenie rozmów na różne tematy, co może pomóc w ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych lub przygotowaniach do wystąpień publicznych. Podpowiedzi w zakresie technologii i gadżetów – udzielanie porad na temat nowych technologii, urządzeń, aplikacji czy najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem technologii w codziennym życiu.

A to dopiero początek, ChatGPT na WhatsApp zachęca do zadawania pytań i poznawania jego możliwości.