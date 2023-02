Dzisiaj taka korekta miała miejsce w ofercie na kartę w Orange i w abonamencie T-Mobile. Tradycyjnie też, oprócz podwyżki w danym pakiecie, operatorzy dodają coś extra dla klientów. W przypadku T-Mobile wygląda to nieco tak, jakby dawał, zabierał i znowu dawał, ale zacznijmy od Orange.

Nowa cena nielimitowanego pakietu w Orange na kartę

Już jakoś w drugiej połowie zeszłego roku, Orange w pakiecie na 31 dni, zmienił jego cenę z 30 zł na 31 zł miesięcznie, teraz skoryguje w tym samym zakresie pakiet na 93 dni.



Obecnie kosztuje on jeszcze 90 zł, ale od 28 lutego podrożeje do 93 zł. Jaki dodatek extra będzie tu dla klientów tego pakietu? Otóż każdy z nich otrzyma na 93 dni usługę „5G pass”, która normalnie w ofercie na kartę kosztuje 5 zł miesięcznie. Tak więc opłacalna opcja.

Nowa cena taryfy S w abonamencie T-Mobile

Ostatnia duża korekta abonamentu w T-Mobile miała miejsce w czerwcu 2022 roku, kiedy to operator udostępnił 5G we wszystkich dostępnych planach, również tych najtańszych, które to jednocześnie potaniały, ale zmniejszono limity transferu danych (więcej o tym w tym tekście).



Grafika po lewej to oferta sprzed czerwca 2022, a po prawej nowa. Widać, że w planie XS wcześniej było 8 GB za 45 zł, a po nowemu za 40 zł było 5 GB. Analogicznie w taryfie S za 55 zł było 40 GB, a po nowemu za 50 zł 20 GB.



Dziś znowu T-Mobile postanowił nieco namieszać, tym razem tylko w taryfie S, w której to od teraz wracamy do starej ceny 55 zł i nowego limitu transferu danych, tak po środku - 30 GB.

Źródło: Orange/T-Mobile

Stock Image from Depositphotos.