Nowa oferta na abonament w T-Mobile. Taniej, mniej GB, ale za to 5G dla każdego

Zaledwie pół roku temu T-Mobile udostępnił nową ofertę na abonament, teraz pojawia się jeszcze nowsza, dla niektórych osób tańsza, ale też z mniejszą liczbą GB. Pocieszeniem jest włączenie dostępu do 5G już we wszystkich planach.

T-Mobile jest tym samym już drugim po Plusie operatorem, który udostępnił 5G w ofertach abonamentowych we wszystkich planach taryfowych. Odbyło się to jednak z pewnymi kompromisami. Dla porównania z nową ofertą, zerknijmy najpierw na starszą, która obowiązywała jeszcze do wczoraj.

Mieliśmy tu cztery plany - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych z limitem: 8 GB, 40 GB i bez limitu z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s lub bez żadnych ograniczeń. Cena tych pakietów wynosiła odpowiednio 45 zł, 55 zł, 65 zł i 85 zł, a 5G dostępne było w trzech najdroższych planach.

Nowa oferta na abonament w T-Mobile

Nowa oferta na abonament w T-Mobile to nadal cztery plany, z tym że już we wszystkich włączony jest dostęp do 5G. Kolejna znacząca różnica to niższa cena w dwóch najtańszych planach, ale jednocześnie mniejszy transfer danych. I tak, od dziś za 40 zł możemy skorzystać z 5 GB transferu danych, a za 50 zł z 20 GB w miesiącu. Pozostałe dwa plany pozostają bez zmian w cenie i zawartości.

Oferta na abonament w Plus

Plus również ma cztery plany na abonament i wszystkie z dostępem do 5G. Jednak najtańszy jest tu plan za 35 zł, choć z nieco mniejszym transferem danych niż w T-Mobile, bo limit mamy tu 4 GB. Z kolei drożej wychodzi drugi abonament za 55 zł, ale ma większy limit transferu danych: 30 GB.

Najdroższe plany są w takich samych cenach, co w T-Mobile, ale mają ograniczenia limitu transferu danych na pełnej dostępnej prędkości: do 60 GB i 120 GB w miesiącu.

Oferta na abonament w Orange

W Orange na cztery plany abonamentowe mamy dwa z dostępem do 5G. Z tym, że w przypadku abonamentu za 50 zł, za 5 zł miesięcznie możemy aktywować sobie 5G oraz dodatkowe 10 GB transferu danych. Tak więc łącznie za 55 zł mamy 25 GB z 5G.

Oferta na abonament w Play

Nie licząc abonamentu głosowego z internetem mobilnym, czyli Homebox, w Play również mamy cztery plany i podobnie jak w Orange - dwa z dostępem do 5G. Najtańszy jest za 60 zł, który to zawiera limit 60 GB w miesiącu, a najdroższy za 80 zł: 120 GB.

Porównanie ofert na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile

W tabelkę porównawczą wrzucimy tylko te abonamenty za około 50 zł - z wystarczającym dla większości osób transferem danych w smartfonie.

Usługi\Operator Orange Play Plus T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 25 GB 60 GB 30 GB 20 GB dostęp do 5G tak tak tak tak bonusy brak PlayNOW brak brak abonament 55,00 zł 60,00 zł 55,00 zł 50,00 zł

Tak więc, wraz z nową ofertą abonamentową T-Mobile ma obecnie najtańszy plan z dostępem do 5G z sensownym limitem transferu danych: za 50 zł możemy korzystać z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych w miesiącu. Natomiast nadal najtańszy plan, choć z niewielkim transferem danych: 4GB, dostępny jest w Plusie za 35 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.