W jednym ze swoich wcześniejszych wpisów radziłem osobom, które rzadko wykonują połączenia czy wysyłają wiadomości SMS, by nie wykupywały niepotrzebnie abonamentów czy nawet pakietów w ofertach na kartę. Wystarczy do tego zwykła oferta na kartę i minimalne doładowania (więcej szczegółów w tym wpisie).

Co jednak mają zrobić osoby, które co prawda rzadko korzystają z telefonu w tym celu, ale jak już to robią to intensywnie? Minuta rozmowy poza pakietami dochodzi już do 0,50 groszy za minutę u naszych operatorów, więc takie godzinne pojedyncze połączenie wyzerowałoby zgromadzone wyżej opisanym sposobem środki na naszym koncie.

Dla takich osób, są właśnie dniowe i kilkudniowe pakiety, które można aktywować w sytuacji i w dniach, kiedy potrzebujemy intensywnie korzystać z telefonu. Pokażę je na przykładzie jednego operatora Orange, który udostępnia takie pakiety w tak szerokim zakresie, iż każda z takich osób znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Zresztą to już jest i tak rzadkość u naszych operatorów, którzy prócz dodatkowych pakietów internetu, nie udostępniają już tak szeroko pakietów na dzień czy dwa z nielimitowanymi rozmowami czy wiadomościami. Oprócz Orange, na stronach internetowych innych operatorów znalazłem tylko jeden taki pakiet w Virgin Mobile - tygodniowy za 7 zł.

Dniowe i kilkudniowe pakiety w ofercie na kartę w Orange

Tak jak opisywałem już Wam niedawno, w ofercie na kartę w Orange wystarczy doładowywać konto kwotą 5 zł miesięcznie, by móc korzystać z dostępu do sieci w w razie potrzeby w zasadzie bez ograniczeń (więcej o tym w tym wpisie).

Z kolei, jeśli chcecie danego dnia wykonać dużą liczbę połączeń lub pojedynczych, ale długich, wystarczy w aplikacji mobilnej Mój Orange wybrać jeden z dwóch pakietów.



Pierwszy po lewej, to pakiet: Rozmowy bez limitu do komórkowych - wersja jednorazowa na dzień, trzy dni, pięć dni, tydzień, 10 dni lub 31 dni. Oprócz ostatniej opcji, we wszystkich pozostałych płacimy 1 zł dziennie za nielimitowane połączenia z numerami komórkowymi.

Przydatne, jak potrzebujemy pakietu na rozmowy, bywa też jednak, że potrzebujemy też wysłać większą liczbę wiadomości SMS, wówczas korzystniej jednak wykupić inny jednorazowy pakiet - Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB (zrzut po prawej).

Zwłaszcza teraz kiedy obowiązuje promocja, w ramach której cena za dzień korzystania za pełen no limit na rozmowy i wiadomości (do tego jeszcze pakiet transferu danych) wynosi tyle samo, co same rozmowy. Tak więc podobnie tu mamy przelicznik 1 zł za 1 dzień korzystania w wersjach do 10 dni w miesiącu.

Używasz mniej - płacisz mniej w nju mobile

Osobiście wydaje mi się jednak, iż najbardziej korzystne i najbardziej wygodne rozwiązanie dla osób, które rzadko, ale intensywnie korzystają z telefonu dostępne jest w ofercie na kartę w nju mobile.



Mowa o pakiecie dziennym - wszystko dziennie za nie więcej niż. Wykupując taki pakiet nie zapłacimy więcej niż 1,20 zł w danym dniu, kiedy potrzebujemy intensywnie korzystać z telefonu. Po przekroczeniu tej kwoty, którą wydaliśmy na rozmowy czy wiadomości, do końca dnia możemy już na spokojnie korzystać z nielimitowanych rozmów do wszystkich i nielimitowanych wiadomości SMS/MMS.

Stock Image from Depositphotos.