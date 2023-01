0

Jeszcze do niedawana, limit 100 GB transferu danych w miesiącu był standardem w dedykowanych ofertach na internet mobilny do routera, co było przydatne w lokalizacjach bez dostępu do internetu stacjonarnego. Dziś już okazuje się, że te 100 GB powoli staje się standardem w ofertach komórkowych do smartfona.