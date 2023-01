Na początku tego tygodnia publikowaliśmy zestawienie ofert komórkowych do smartfona z dużym limitem transferu danych. Dziś przyjrzymy się dedykowanym ofertom na internet mobilny do routera WiFi, ale z dwa razy większym limitem transferu danych.

Jeśli interesują Was duże limity transferu w smartfonie, a nie czytaliście poprzedniego zestawienia, zachęcam do zajrzenia pod tym linkiem. Podobnie, jak w podlinkowanym wpisie, wyjątkowo nie będzie tu rozgraniczenia na oferty z zobowiązaniem na dwa lata, miesiąc czy bez zobowiązania. Jedyny warunek, to limit transferu danych w miesiącu na poziomie minimum 200 GB (w dzień).

Oferta na internet mobilny bez limitu danych w Play

Podobnie też jak ostatnio zaczynamy od ofert na internet mobilny bez limitu danych z tą różnicą, iż w tym przypadku mamy dwóch operatorów nie jak poprzednio jednego.

Play, jako drugi operator w Polsce udostępnił internet mobilny bez limitu danych. Zerknijmy jednak najpierw dla porównania od tradycyjnej oferty na internet mobilny w Play. Mamy tu trzy plany z limitem powyżej 200 GB: limit 250 GB, 500 GB oraz 1000 GB w cenie odpowiednio 65 zł, 75 zł i 150 zł - to oferta bez urządzenia, z urządzeniem zapłacicie relatywnie więcej.



Dla kontrastu, zobaczcie jak wygląda w porównaniu z tą powyżej oferta bez limitu ze sprzętem - Play NET BOX, a więc z anteną zewnętrzną. Tutaj sprzęt wypożyczamy, ale wydaje się to bardziej opłacalne niż zwykła oferta internetu mobilnego bez sprzętu.



Zaczynając od pakietów z limitem 200 GB, 400 GB i 500 GB, kosztują one 65 zł, 80 zł i 90 zł, są więc bardziej opłacalne i korzystne niż pakiety za 65 zł i 75 zł w zwykłej ofercie.



Z kolei trzy pozostałe, droższe plany są dużo korzystniejsze niż najdroższy plan w tradycyjnej ofercie na internet mobilny. Za 150 zł w tej wersji możemy korzystać z internetu mobilnego bez limitu danych.

W Play możemy jeszcze skorzystać z oferty bez zobowiązania, a więc z internetu mobilnego na kartę. W pakiecie za 50 zł miesięcznie mamy tu limit 200 GB transferu w miesiącu - aktywacja w aplikacji mobilnej Play24.

Oferta na internet mobilny bez limitu danych w T-Mobile

Pionierem w ofercie internetu mobilnego bez limitu danych jest T-Mobile, udostępnił ją po wakacjach 2021 rok, a więc już działa od półtora roku.



Do wyboru mamy trzy plany za 60 zł, 70 zł i 90 zł z ograniczeniem prędkości transferu odpowiednio do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s.



W opcji z anteną zewnętrzną dostępny jest też pakiet bez limitu danych, jak i prędkości, a kosztuje 130 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Mobile Vikings

Mobile Vikings to oferta internetu mobilnego na kartę. Pakiet z limitem transferu na pełnej prędkości 250 GB kosztuje u tego operatora 60 zł miesięcznie.



Oferta na internet mobilny w Orange

W Orange również mamy jeden pakiet w ofercie internetu mobilnego z limitem wyższym niż 200 GB w miesiącu. Jest to abonament za 59,99 zł, w ramach którego dostajemy do dyspozycji 500 GB w miesiącu za 59,99 zł. Do tego darmowy transfer w nocy, a po wykorzystaniu limitu internet zwalnia do 1 Mb/s.



Oferta na internet mobilny w Otvarta

Operator wirtualny Otvarta udostępnia dwa pakiety z dużą paczką danych - 200 GB w dzień (+200 GB w nocy) kosztuje 79,99 zł, a za 20 zł więcej mamy pakiet 500 GB.



Oferta na internet mobilny w Plusie

W Plusie możemy wykupić jeden spośród trzech dostępnych abonamentów na internet mobilny, z limitem do 250 GB, 500 GB i 1000 GB, w cenie odpowiednio 75 zł, 100 zł i 200 zł. W każdym planie otrzymujemy dostęp do Disney+ za darmo na dwa lata.



Plus, podobnie jak Play i T-Mobile ma w swojej ofercie zestawy z anteną, które też wydają się korzystniejsze niż zwykła oferta na internet mobilny bez urządzenia.



Zestaw z dostępem do 5G i limitem 250 GB w miesiącu kosztuje 139.07 zł miesięcznie, a z limitem 500 GB: 164,07 zł. Z kolei zestaw z dostępem do LTE, odpowiednio: 110,75 zł i 135,75 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Plush

Submarka Plusa - Plush, w swojej ofercie na internet mobilny bez zobowiązania udostępnia pakiet z limitem 200 GB w miesiącu za 60 zł miesiecznie.

Oferta na internet mobilny w Premium Mobile

Kolejny operator wirtualny - Premium Mobile ma w swojej ofercie jeden pakiet internetu mobilnego spełniający nasze kryteria, który zawiera 200 GB transferu w dzień i 200 GB w nocy za 99,90 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Virgin Mobile

Na koniec została nam submarka Play, czyli Virgin Mobile, gdzie możemy sobie wykupić dostęp do internetu mobilnego za limitem 220 GB w cenie 50 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.