Odcinki podcastu Rogana masowo znikają ze Spotify

To nie jest pierwszy raz, kiedy odcinki podcastu Rogana znikają ze Spotify. Ale teraz hurtem usunięto ich kilkadziesiąt — i to w dość gorącym dla autora czasie.

Joe Rogan od lat nie może narzekać na popularność w kwestii swojego podcastu, ale ostatnie dni to prawdziwe apogeum. Po tym jak Neil Young postanowił wynieść się ze swoją muzyką ze Spotify i o kontrowersjach zrobiło się głośno, twórcy platformy po prostu zmuszeni byli zareagować. Jak wspominał Patryk:

W zaktualizowanych zasadach publikowania materiałów firma jasno informuje, o planach wprowadzenia odnośników edukacyjnych, przypisanych do podcastów o tematyce COVID-19. Użytkownik będzie miał możliwość przejścia bezpośrednio do centrum informacyjnego, zawierającego podcasty zweryfikowane pod względem aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia. Kampania ta ma na celu prezentowanie rzetelnych i zweryfikowanych przez zewnętrznych ekspertów danych o koronawirusie. Spotify zaznacza przy tym, że nie chce wchodzić w rolę cenzora, a jedynie umożliwić użytkownikom samodzielne weryfikowanie treści. Mimo to z serwisu zniknęły tysiące audycji o charakterze antyszczepionkowym, widać zatem pewną niekonsekwencję w działaniach Spotify. Co ciekawe kontrowersyjny odcinek podcastu z niesławnym doktorem nadal jest dostępny do odsłuchu.

Teraz według serwis JREMissing.com z platformy Spotify zniknęło około 70 odcinków podcastu. Niestety, jeżeli liczyliście że któraś ze stron zabierze głos w sprawie i opowie o tym co właściwie zaszło, to... nie mam dla was dobrych informacji. Na tę chwilę wiadomo tylko, że czwartego lutego zniknęło kilkadziesiąt odcinków — i to zarówno starszych, jak i nowszych. W sumie serwis wspomina już o 113 brakujących na Spotify podcastach Joego Rogana. Z jednej strony mowa o serii która liczy ich już ponad 1700, więc to "stosunkowo niewiele". Z drugiej strony — oficjalnych informacji dotyczących powodów takiego stanu rzeczy nie podano. A jako że mowa o starych odcinkach — nie mają one nic wspólnego z pandemią i ostatnimi kontrowersjami. Streaming daje, streaming zabiera.