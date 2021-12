Spotify Wrapped 2021 już dostępne! Tego słuchaliśmy w 2021!

To moment na który czeka wielu użytkowników Spotify: podsumowanie roku! Streamingowy gigant zapowiadał Wrapped już kilkoma mailami w minionych tygodniach, a teraz podsumowanie oficjalnie trafia do aplikacji.

Spotify Wrapped 2021 - sprawdź, czego słuchałeś na Spotify!

Jak co roku do aplikacji mobilnych Spotify trafia spersonalizowane podsumowanie. Można tam sprawdzić których utworów słuchaliśmy najwięcej, jakie gatunki królowały na naszych playlistach, jakie podcasty pochłonęły nas na dłużej, kto był naszym ulubionym artystą oraz co nieco o naszych świeżych odkryciach. Niestety, moje statystyki są bardzo mocno zakłamane... bo w tym roku sięgałem po Spotify przede wszystkim dla utworów, których nie znalazłem w Apple Music. Od jakiegoś czasu nie mam już nawet aplikacji platformy na komputerze — ale regularnie słucham tam podcastów, których nie mogę znaleźć w innych aplikacjach podcastowych.

Koniecznie zajrzyjcie do specjalnej sekcji w aplikacjach, gdzie czekają trzy specjalnie przygotowane playlisty: top utwory 2021, top artyści 2021 oraz top artystki 2021.

Spotify podsumowuje 2021 w Polsce

W oficjalnej wiadomości prasowej Spotify Polska podsumowuje też cały rok. Czytamy tam:

Najpopularniejszym artystą 2021 roku w Polsce według danych Spotify został Mata. Młody raper jest także autorem najchętniej słuchanego utworu – Kiss cam (podryw roku) oraz albumu – Młody Matczak. Na liście najczęściej słuchanych artystów i artystek drugie miejsce zajęła sanah, a trzecie Sobel. Na szczycie listy znaleźli się również White 2115 oraz Lanek.

Najwyraźniej Mata był nie do pokonania:

Wśród albumów największą popularnością cieszył się ponownie Mata ze swoją płytą Młody Matczak, za nim znalazła się Irenka sanah, Pułapka Na Motyle Sobla, OIO rapowej supergrupy OIO, którą tworzą Oki, Young Igi oraz Otsochodzi. Również w tym zestawieniu Mata pojawia się po raz drugi, ponieważ jego album 100 dni do matury mimo prawie dwóch lat od premiery zajął piąte miejsce.

Jako że Spotify bardzo dużo uwagi poświęca podcastom, nie mogło zabraknąć ich także w podsumowaniu. W Polsce najchętniej słuchaną audycją było Kryminatorium — a tuż za nim Ja i moje przyjaciółki idiotki, BEczKA, Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów oraz Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski.

A kto najlepiej radził sobie na świecie?

Spotify zdradza także kto najlepiej radził sobie na świecie:

Podobnie jak w ubiegłym roku w 2021 najpopularniejszym artystą na świecie został z ponad 9 miliardami odtworzeń raper Bad Bunny. Tuż za nim znaleźli się Taylor Swift oraz koreański boys band BTS. Na czwartej lokacie znalazł się Drake, a zestawienie top 5 zamyka Justin Bieber.

Na liście najczęściej odtwarzanych utworów na szczycie stanęła Olivia Rodrigo z piosenką drivers license. Artystka ze swoją płytą SOUR zdobyła również pierwsze miejsce w kategorii najchętniej słuchanych albumów. W zestawieniu najchętniej słuchanych utworów znalazły się także MONTERO (Call Me By Your Name) amerykańskiego rapera Lil Nas X, utwór STAY nagrany przez The Kid LAROI z gościnnym udziałem Justina Biebera, ponownie Olivia Rodrigo, tym razem z piosenką good 4 u, a na piątym miejscu Dua Lipa z singlem Levitating (feat. DaBaby).

Wśród najpopularniejszych albumów na świecie znalazły się:

1. Olivia Rodrigo – SOUR

2. Dua Lipa – Future Nostalgia

3. Justin Bieber Justice

4. Ed Sheeran - "="

5. Doja Cat - Planet Her