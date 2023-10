Aplikacja Pocztex Mobile już dostępna! Na to czekaliśmy tyle lat?

Poczta Polska od lat próbuje rywalizować ze swoją największą konkurencją, czyli InPostem na różnych polach i na dziś można to skwitować jednym określeniem - robi to źle.

Aplikacja mobilna InPost Mobile 2.0 pojawiła się w mobilnym sklepach już w 2019 roku, od razu z funkcją zdalnego otwierania skrytek w Paczkomatach czy już rok później z opcją nadawania paczek bez etykiety.

Jak ważne to jest połączenie: automat paczkowy - aplikacja mobilna, po udanym wdrożeniu i olbrzymiej popularności jaką dzięki temu zyskał InPost, wiedziały od razu takie firmy jak Orlen czy Allegro, które wraz z premierą swoich automatów paczkowych, udostępniły funkcje potrzebne do ich obsługi w swoich aplikacjach mobilnych.

Co zrobiła w tym czasie Poczta Polska? Po nieudanej próbie zbudowania swojej sieci automatów we współpracy ze SwipBox, zdecydowała się na uruchomienia własnych automatów paczkowych dostępnych 24/7, ale bez aplikacji mobilnej nie można było z nich korzystać, aż do dziś.

Aplikacja Pocztex Mobile

Od dziś możecie już pobierać ze sklepów Google Play czy App Store dedykowaną aplikację mobilną Pocztex Mobile, dzięki której można śledzić nadawane czy odbierane paczki, również w automatach paczkowych Pocztex AUTOMAT.

Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej:

Poczta Polska chce być jak najbliżej swoich klientów, a większość z nich korzysta z urządzeń mobilnych. Uruchomienie aplikacji Pocztex Mobile to kolejne ułatwienie dla osób korzystających z usług Poczty Polskiej. Kompleksowo rozwijamy i unowocześniamy usługi kurierskie: modyfikujemy ofertę produktową, podnosimy standardy obsługi oraz wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne i logistyczne. Teraz dajemy klientom aplikację, dzięki której mogą zarządzać wszystkimi swoimi przesyłkami kurierskimi, obsługiwanymi przez Pocztę Polską. Będziemy ją sukcesywnie rozwijać o nowe funkcjonalności. W ten sposób przeniesiemy usługi pocztowe na urządzenia mobilne, z których korzystamy każdego dnia.

Na start, to zupełnie podstawowa aplikacja mobilna, w której po założeniu konta na adres e-mail możemy ręcznie dodawać nasze paczki do śledzenia. Na szczęście po późniejszym dodaniu numeru telefonu, te będą się pojawiać w niej automatycznie,- przynajmniej powinny.



Do tego mamy tu lokalizację najbliższych placówek Poczty Polskiej czy punktów obsługujących ich przesyłki, i… tyle. Niewiele, do tego to co jest nie działa najlepiej, nawet tak podstawowa opcja jak zlokalizowanie tych punktów.



W filtrach wyszukiwania punktów, możemy na przykład zaznaczyć co i kiedy chcemy nadać, po zaznaczeniu których nic się nie dzieje. Widać co prawda pod spodem przesuwającą się mapę, ale klikanie w nią nic nie daje. Dopiero po czasie zorientowałem się, że ten panel z filtrami trzeba w menu na górze schować. Do tego, nawet jak uda się znaleźć jakiś punkt i go zaznaczyć, po powrocie i wybraniu innych filtrów nie da się wyczyścić poprzednich, ani schować wybraną wcześniej lokalizację.

Działa to źle, nieintuicyjnie i myślę, że początkowa radość z udostępnienia w końcu aplikacji mobilnej przez Pocztę Polską, przerodzi się szybko u wielu jej użytkowników w irytację.



Niemniej już jest dostępna, linki do jej pobrania znajdziecie na tej stronie. Tutaj też Poczta Polska zapewnia, że umożliwi Wam ona zdalne otwieranie skrytek w automatach paczkowych Pocztex Automat oraz wybór preferowanej skrytki do obioru paczki nadanej do takiego automatu.

Źródło: Poczta Polska.