Ile minut Polacy muszą pracować na wysłanie jednego listu Pocztą Polską

Poczta Polska za każdym razem, gdy wprowadza podwyżki cen swoich usług, tłumaczy to oprócz inflacji i wzrostu kosztów również tym, iż ceny usług pocztowych w naszym kraju należą do jednych z najniższych w Europie. Jak jest w rzeczywistości?



Jeśli chodzi o ceny nominalne zwykłego listu krajowego, rzeczywiście plasujemy się w drugiej, tej tańszej części zestawienia, z kosztem 1,02 euro - to poniżej średniej europejskiej, która wynosi 1,33 euro. Przy okazji można zauważyć, że najdrożej jest w Dani, aż 4,30 euro, a najtaniej jest na Malcie - 0,37 euro.



No, ale właśnie - jak porównywać to porównywać rzeczywiste koszty, i w przypadku uwzględnienia kosztów pracy Polska przesuwa się o kilka pozycji do góry, do pierwszej dziesiątki z ceną 2,13 euro - powyżej średniej europejskiej, wynoszącej 1,72 euro.



Z kolei, uwzględniając siłę nabywczą plasujemy się jeszcze wyżej, bo na ósmym miejscu z kosztem 1,89 euro, również powyżej średniej europejskiej - 1,50 euro.

Janusz Konopka, prezes firmy Speedmail:

Chociaż tempo wzrostu cen w przypadku Polski nie jest galopujące na tle reszty Europy, to uwzględniając czynniki makroekonomiczne, cena przesyłek pocztowych relatywnie pozostaje bardzo wysoka. Wprowadzane przez operatora wyznaczonego podwyżki oraz czynnik inflacyjny, który w ostatnim roku odczuwamy wszyscy, sprawia że na tle Europy nasz kraj wypada bardzo przeciętnie. O ile dla prywatnych nadawców zmiany w cenach rokrocznie mogą nie być zauważalne, to dla dużych podmiotów, takich jak instytucje samorządowe, banki, firmy windykacyjne czy ubezpieczeniowe, stanowi to znaczące obciążenie finansowe.



O ile ceny listów wzrosły w Polsce w ostatnich latach? Uwzględniając wszystkie podwyżki w latach 2018 do 2023 roku, w Polsce ceny wzrosły o 50%, tak więc nie jest tak źle na tle innych krajów w Europie. W Rumuni na przykład wzrosły aż od 250%, niewiele mniejsze wzrosty odnotowano w Łotwie, Grecji, Belgii i Estonie - na poziomie od 130% do 190%, przy średniej europejskiej: 57,41%. Skąd -51% w Islandii? To efekt wycofania w tym kraju szybkiej przesyłki listowej standardowej, w miejsce tańszej i wolniejszej usługi.

Jednak to tylko procentowe zależności, w Rumunii list mógł kosztować złotówkę i po 250% podwyżkach nadal nie byłoby drożej niż w Polsce. Tak więc na koniec zerknijmy na wyliczenia czasu pracy w poszczególnych krajach, który wystarczyłby na opłacenie takie zwykłego listu.



Rzeczywiście, tam gdzie były spore podwyżki czas pracy jest najwyższy, na Łotwie trzeba pracować na jeden list ponad 12 minut, w Rumunii ponad 9 minut, podobniej jak w Estonii i Grecji. Jednak i Polska zajmuje tu wysokie siódme miejsce, z wynikiem 7,23 minuty pracy, potrzebnej do zarobienia na wysyłkę jednego listu. Średnia europejska wynosi tu 4,70 minut. Mniej czasu potrzebują na to nasi południowi sąsiedzi i dużo mniej Węgrzy, a najmniej Niemcy i Szwajcarzy - zaledwie półtorej minuty.

Źródło: Speedmail.

