Kończy Ci się ważność mDowodu? Podpowiadamy jak go przedłużyć

mObywatel wysyła powiadomienia do użytkowników aplikacji korzystających z mDowodów. By dalej korzystać z dokumentu trzeba zaktualizować jego profil. Jak to zrobić?

mObywatel 2.0 zadebiutował w lipcu ubiegłego roku. Odświeżona aplikacja, nowe możliwości i serwis internetowy z poziomu przeglądarki z dostępem do spraw urzędowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy uruchomiono mDowód, który może zastąpić w wielu przypadkach plastikowy odpowiednik. Jest też tymczasowe mPrawo Jazdy, które aktywowane jest w momencie zdania egzaminu państwowego oraz szereg innych dokumentów ułatwiających nam realizowanie codziennych spraw. mObywatel rośnie i wprowadza nowe funkcje co kilka miesięcy – z czego najważniejszą jest Zastrzeż PESEL, który od czerwca zobowiązuje firmy i instytucje finansowe do sprawdzania statusu PESEL – jeśli jest zastrzeżony, nie można podpisywać umów kredytowych. Teraz, rok po uruchomieniu nowej wersji mObywatela i oddaniu w ręce użytkowników cyfrowego dowodu tożsamości, aplikacja wysyła powiadomienia, z których wynika, że dostęp do mDowodu może zostać zablokowany. Wynika to z faktu wygasającego 14.07 certyfikatu mDowodu (dla osób, które korzystają z niego od 14.07.2023 r.). Jak go przedłużyć?

Wygasający dostęp do mDowodu w mObywatelu? Oto jak go przedłużyć

Powiadomienie, które zostało rozesłane do użytkowników aplikacji mObywatel mówi:

Obecny profil mObywatel jest ważny jeszcze 14 dni. Uzyskaj nowy profil, aby nadal korzystać z mDowodu i wygodnie logować się do usług online.

Niestety aplikacja nie podpowiada w jaki sposób można uzyskać nowy profil lub przedłużyć obecny. Aktualizacja danych w zakładce mDowód nie pomaga i trzeba się nieco naszukać, by dotrzeć do opcji związanej z przedłużeniem dostępu. Chodzi tu o o zakładkę Wydane certyfikaty, którą można odnaleźć w dziale "Więcej", w sekcji "Ustawienia". Wyświetlany w niej Certyfikat mDowodu choć zaznaczony jest jako "Ważny", wygasa 14 lipca. By uzyskać nowy, należy przejść do szczegółów certyfikatu i wybrać opcję "Unieważnij certyfikat" (u niektórych pojawić się może opcja "Odnów certyfikat"). Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym, będzie można ponownie aktywować mDowód, co równoznaczne jest z wysłaniem wniosku o profil mObywatel. Dzięki niemu szybko i wygodnie zalogujemy się do usług online. Tożsamość można potwierdzić profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną.