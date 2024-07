Ogrodnik z Olsztyna w rok wyłudził od operatorów 82 telefony za 300 tys. zł

Jak czytamy na stronach policji, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, zakończyli właśnie postępowanie i przekazali do sądu akt oskarżenia zawierający 91 zarzutów względem mężczyzny, który posługując się wyłudzonymi danymi osobowymi, zawierał umowy telekomunikacyjne z naszymi operatorami.

Z zawodu ogrodnik, w 2022 roku i w 2023 roku, podszywając się pod radcę prawnego, rozpoczął świadczenie fikcyjnych usług doradczych. Podpisując z różnymi osobami umowy na takie usługi, zdobywał ich dane, które później wykorzystywał do podpisywanie umów z operatorami.

Kiedy już zdobył wszystkie potrzebne dane osobowe i gospodarcze swoich klientów, podszywał się pod nich przez internet i telefon i zawierał umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Operatorzy sieci komórkowych oferowali do umów drogie i markowe modele telefonów. To one były celem 49-latka.

Łącznie udało mu się przez te dwa lata podpisać umowy z telekomami na wyłudzone dane 9 osób, na które to wykupił 82 telefonów o wartości 300 tys. zł, z tego 30 sztuk urządzeń sprzedał od razu w lombardzie. Ponadto, również na dane swoich klientów pozaciągał pożyczki w firmach parabankowych.

Co najdziwniejsze, mężczyzna ten karany był już za podobne przestępstwa, a więc sądzony będzie w warunkach recydywy i za powyższe występki może mu grozić kara więzienia nawet do 12 lat.

Nie ulega wątpliwości, że i procedury operatorów tutaj mocno zawiodły - przez rok jednej osobie udało się w ten sposób wyłudzić znaczną liczbę drogich smartfonów, nie wzbudzając przy tym niczyich podejrzeń. Rozumiem, że umowy były zawierane na odległość, jednak już same urządzenia musiały trafiać bezpośrednio do pomysłowego ogrodnika.

Źródło: Policja Olsztyn.

Stock Image from Depositphotos.