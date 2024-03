Po to Apple sztuczna inteligencja? Nie takiej rewolucji oczekiwał świat

Mimo że Apple dużo rozprawia na temat sztucznej inteligencji i przygotowywanych przez nich narzędzi które to zadebiutować mają jeszcze w tym roku, póki co nie wdaje się w żadne szczegóły. Tim Cook na ostatnim spotkaniu z inwestorami opowiadał o tym jaką rewolucję szykują, ale nie szepnął ani słowa w jakich obszarach ich działalności.

Teraz Business Insider poinformował o testach narzędzi AI w wykonaniu Apple. Ale jestem przekonany, że wielu będzie rozczarowany obszarem ich działalności, bowiem chodzi o... platformę reklamową.

Źródło: Depositphotos

Apple wykorzysta moc sztucznej inteligencji do platformy z reklamami. Oby na tym nie koniec

Z informacji podanych przez BI wynika, że nowe narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji testowane przez Apple automatycznie dobiera gdzie wyświetlać ekrany z kilku dostępnych miejsc w obrębie platformy App Store. Na tę chwilę ma ono być przede wszystkim pomocą przy zwiększaniu efektywności działań w App Store i wykorzystywane jest w obrębie slotów wyświetlanych na stronie z wynikami wyszukiwania. Ale już teraz pojawiły się spekulacje, że to dopiero początek.

Kiedy Tim Cook szumnie zapowiadał narzędzia AI, bez wątpienia nie takie rozwiązania sobie wyobrażaliśmy. Tym bardziej, że w gruncie rzeczy nie jest to absolutnie nic nowego — analogiczne technologie od dawna mają już Google czy Facebook. Oby to była jedynie przystawka do bardziej efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w tamtejszych systemach, które skupi się nie tylko na reklamach. Swoją drogą — jeżeli wierzyć wszędobylskim plotkom, to tych w obrębie ekosystemu Apple ma pojawić się w niedalekiej przyszłości coraz więcej.

Oficjalnych informacji na temat sztucznej inteligencji od Apple spodziewamy się nadchodzącej wiosny na konferencji WWDC 2024.