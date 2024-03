Apple przestraszyło się UE. Epic wraca do gry

Dla tych którzy nie pamiętają jak to było, krótkie przypomnienie. Apple wyrzuciło Fortnite'a z App Store'a i zablokowało konto twórców w 2021 roku. Wszystko to tym, jak Epic Games wprowadziło w jednej z aktualizacji gry możliwość realizowania płatności z pominięciem Apple. W ten sposób twórcy chcie...

Dla tych którzy nie pamiętają jak to było, krótkie przypomnienie. Apple wyrzuciło Fortnite'a z App Store'a i zablokowało konto twórców w 2021 roku. Wszystko to tym, jak Epic Games wprowadziło w jednej z aktualizacji gry możliwość realizowania płatności z pominięciem Apple. W ten sposób twórcy chcieli ominąć kontrowersyjny dla wielu tzw. Apple Tax, który wynosił 30% od każdej sprzedaży w aplikacji. A jako że mowa o jednej z najpopularniejszych gier wszech czasów, mowa o oszczędnościach liczonych w milionach dolarów. Amerykańskiemu gigantowi to się nie spodobało i od ponad 3 lat mamy batalię między dwiema firmami, które przekonują do swoich racji.

Na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że Apple zmuszone będzie do ponownego aktywowania konta deweloperskiego Epic Games – ze względu na wchodzące właśnie w życie przepisy wynikające z Aktu o rynkach cyfrowych. Pozwoli to na uruchomienie alternatywnego dla App Store sklepu z aplikacjami i grami na iOS, z którego będzie można pobrać Fortnite. Na konkrety nie musieliśmy długo czekać. Apple odblokowało konto w połowie lutego, a Epic szybko zapowiedział wprowadzanie sklepu:

Otrzymaliśmy nasze konto dewelopera Apple i wkrótce rozpoczniemy rozwijanie Sklepu Epic Games na iOS dzięki nowemu Aktowi o rynkach cyfrowych. Planujemy uruchomić go jeszcze w 2024 roku.

Radość nie trwała jednak długo. Jak poinformował wczoraj wieczorem szef Epic Games, Tim Sweeney, Apple ponownie zablokowało konto deweloperskie firmy. Powód? Przedstawiciele amerykańskiego giganta nie wdają się w szczegóły i mówią, że Epic Games jest "niegodne zaufania". W swoim obszernym wpisie Sweeney zdradza nieco więcej szczegółów – w tym to, że jednym z powodów, dla których Apple zablokowało konto, jest otwarta krytyka sposobu implementacji zmian wynikających ze wspomnianego już Aktu o rynkach cyfrowych. Coś, co miało ułatwić życie deweloperom, w rzeczywistości rzuca im kłody pod nogi i ograniczania ich możliwości jeszcze bardziej.

Epic Games znów z kontem deweloperskim. Fortnite wróci na iOS

Do akcji wkroczyć miała Komisja Europejska, której nie podoba się to, w jaki sposób Apple traktuje firmy zewnętrzne, które mają prawo skorzystać z alternatywnych sposobów dotarcia do klientów i użytkowników smartfonów z systemem iOS. KE zażądała też od Apple wyjaśnień dotyczących jej postępowania z kontem deweloperskim Epic Games w ramach przepisów wynikających z Aktu o rynkach cyfrowych. I wygląda na to, że Amerykanie się przestraszyli, gdyż sprawy przybrały zaskakujący obrót i Epic Games ponownie otrzymało dostęp do swojego konta deweloperskiego.

Jak informuje Apple, po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami przesłanymi przez Epic Games, zdecydowano o przywróceniu dostępu do konta deweloperskiego Epic Sweden AB działającego w Unii Europejskiej, co oznacza, że firma będzie mogła ponownie rozwijać swoje aplikacje na iOS i udostępnić je np. w ramach zewnętrznych sklepów.

Czy to kończy sprawę? Czas pokaże. Epic już kilka tygodni temu zapowiadał, że szykuje swój własny marketplace na iOS, jednak do tej pory nie znaliśmy żadnych szczegółów, ani potencjalnej daty jego uruchomienia. Warto jednak trzymać rękę na pulsie, bo start sklepu oznacza powrót Fortnite na iOS.