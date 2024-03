Tej systemowej aplikacji iPhone'a nigdy nie można było usunąć. Ale to zmieni

Aplikacje systemowe to rzecz na temat dyskusja której nie ustaje od wielu lat. Jedni uważają że być muszą — i to tłumnie, by wszystkie podstawowe funkcje urządzenia były na wyciągnięcie ręki bez konieczności sięgania po App Store. Inni woleliby sami dobrać pakiet swoich ulubieńców. Szkół i opinii jest wiele, co nie zmienia faktu że przez specyfikę systemu iOS — wielu aplikacji najzwyczajniej w świecie usunąć się nie da. Wielu, bo nie wszystkich — od kilku lat Apple umożliwia odinstalowanie części systemowego oprogramowania, które przez lata było nie do ruszenia.

Źródło: Depositphotos

Safari, czyli systemowa przeglądarka, od początku istnienia iPhone'a była nie do ruszenia. Ale to ma się zmienić jeszcze w tym roku — przynajmniej dla użytkowników korzystających z iPhone'a w Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej jeszcze w tym roku będzie można skasować Safari z iPhone'a

Dlaczego ktokolwiek miałby usuwać Safari z iPhone'a? Szczerze - pojęcia nie mam. Ale pewnym jest, że jeszcze w tym roku Apple w europejskich iPhone'ach zmieni się wiele — a wszystko dzięki nowemu modułowi wyboru alternatywnej przeglądarki. Ten ma być w stanie przenieść wszystkie dane w obrębie tego samego urządzenia. A kiedy już wszystkie dane z Safari zostaną przeniesione, można będzie bez większego problemu usunąć Safari w analogiczny sposób jak robimy to z Kalkulatorem czy innymi aplikacjami systemowymi z których nie korzystamy.

Jakby nie patrzeć — rewolucja. Ale to jeden z przywilejów, z którego skorzystają wyłącznie użytkownicy w Unii Europejskiej. Wszędzie indziej - bez zmian.