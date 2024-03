Tak Apple zepsuje swoją usługę? Niepokojące wieści smucą użytkowników

Przybywa wieści na temat tego, jakoby Apple miało pracować nad wprowadzeniem reklam do platformy TV+. Jeżeli liczyliście na jakieś dobre wieści w temacie — to... nic z tych rzeczy. Firma właśnie zatrudniła speca od reklam, Josepha Cady'ego, który przez lata pracował w NBCUniversal. A to tylko podkręciło domysły dotyczące tego, że niebawem Apple TV+ doczeka się bloków reklamowych.

Apple TV+ także doczeka się bloków z reklamami?

Na tę chwilę to tylko plotki, ale patrząc na kroki konkurencji Apple TV+ — raczej nikt nie będzie specjalnie zaskoczony, jeżeli i ta platforma zdecyduje się wprowadzić plan z reklamami. To ścieżka którą konkurencyjne serwisy VOD od kilku miesięcy konsekwentnie podążają i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości coś w światowych trendach miało się zmienić. Wręcz przeciwnie.

Plotki te krążą od kilku dobrych miesięcy, ale teraz na nowo zostały rozpalone przez zatrudnienie Josepha Cady'ego. Jak informuje Business Insider, przez kilkanaście lat był on odpowiedzialny za rozmaite partnerstwa w NBCUniversal, co dla wielu automatycznie sugeruje, że w Apple będzie on odpowiedzialny za sprzedaż reklam w mediach wespół z Lauren Fry. Te zaś, rzekomo, miałyby trafić wprost do platformy Apple TV+.

Sprawa jeszcze nie jest przesądzona, ale...

Co prawda można odbijać argumenty że wszystko to w ramach przygotowywania się do reklam w Apple TV+, czarnym koniu streamingu, ale zmiany na rynku są dość widoczne i... jest to raczej mało prawdopodobne. Chociaż trudno jednoznacznie wykluczyć, że nowy pracownik Apple nie trafia tam, by nie rozwijać sekcji reklam podczas sportowych transmisji na żywo, w których to firma czuje się coraz lepiej i trudno wykluczyć, że niebawem nie będzie ich serwować więcej. Ale choć Apple TV+ ma wiele solidnych filmów i seriali w swojej bibliotece, wciąż jest takim streamingiem który fajnie mieć, ale raczej nikt na jego rzecz nie zrezygnowałby z Netflixa czy HBO Max. A przynajmniej nikt, kto naprawdę dużo ogląda.