W Plus na kartę brak limitów i 300 GB za darmo dla nowych klientów

Plus udostępnia swoje 5G wszystkim swoim klientom, również w ofertach na kartę, a ostatnio opisywaliśmy nowe rozwiązanie w tej technologii, które będzie wdrażane na nadajnikach Plusa. Tak więc to dobry moment na testy, choćby na dodatkowej, nowej karcie SIM - więcej o tym w tym wpisie.

Z nowej promocji w ofercie na kartę w Plusie mogą skorzystać klienci, którzy zakupią starter z nowym numerem, aktywują go i zasilą konto w ciągu 30 dni kwotą minimum 10 zł. Następnie trzeba wysyłać bezpłatnego SMS-a pod numer 80099 o treści „Miesiac”.



W tym momencie dostajemy do wykorzystania przez pierwszy miesiąc, nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 100 GB transferu danych - w zasadzie za darmo, bo wspomniana kwota doładowania 10 zł nie przepada, zresztą podobnie jak gigabajty. Ponadto, dodatkowe 200 GB możemy dopisać sobie do konta, za wyrażenie zgód marketingowych, wysyłając SMS-a o treści „Zgoda” pod numer 80087. Łącznie daje nam to 300 GB na pierwszy miesiąc korzystania z oferty na kartę w Plusie, no i do tego pełen no limit na rozmowy i wiadomości.



Oczywiście, to na sam początek, bo po tym pierwszym darmowym miesiącu możemy aktywować kolejną, wciąż obowiązującą promocję w cyklicznym pakiecie Bez Limitu za 35 złotych miesięcznie. W jej ramach, co miesiąc dostajemy 100 GB przez kolejne 12 miesięcy i po roku bonusowe 300 GB. Łącznie to 1500 GB - nie licząc transferu z pakietu, a z dzisiejszą promocją 1800 GB.

Źródło: Plus