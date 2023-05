Plus nie czeka do aukcji 5G - przyspiesza do 1 Gb/s już teraz

Po raz pierwszy o aukcji 5G w Polsce usłyszeliśmy pod koniec wakacji 2019 roku (więcej o tym w tym wpisie), a więc niemal cztery lata temu. W rezultacie nie odbyła się ona w tamtym okresie, co tłumaczone było pandemią. Z kolei ostatnie wiadomości o rychłym jej uruchomieniu datowane są na grudzień 2022 roku (więcej o tym w tym wpisie).

Na szczęście już pierwsze opóźnienie w rozpisaniu aukcji 5G spowodowało, iż operatorzy zdecydowali się niemal natychmiast na uruchomienie 5G na posiadanych zasobach w 2020 roku.

Plus udostępnił pierwszą komercyjną sieć 5G 11 maja 2020 roku, w ślad za nim poszli pozostali operatorzy, jednak z jedną znaczącą różnicą. Otóż Orange, Play i T-Mobile swoje 5G uruchomili w posiadanym paśmie 2100 MHz, wykorzystując do tego technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Z kolei Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE.

To pozwoliło klientom Plusa korzystać z najwyższych prędkości w zasięgu 5G - do 600 Mb/s. Teraz po udanych testach operator ten zastosował rozwiązanie, które zwiększy ją do 1 Gb/s.

Justyna Kulka, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus:

Nasza sieć 5G już teraz zdecydowanie wygrywa, jeśli chodzi o szybkość pobierania danych. Potwierdzają to wszystkie niezależne rankingi prędkości. Już w najbliższych tygodniach nasi klienci zyskają dostęp do jeszcze szybszego internetu 5G od Plusa.

Jak to możliwe? Otóż Plus oprócz wspomnianego wyżej dedykowanego pasma 2600 MHz, udostępni pod swoje 5G kolejne - 2100 Mhz, dzięki czemu możliwe będzie zastosowanie agregacji 3 pasm – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz).



Jacek Felczykowski, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus:

Udostępnienie agregacji dwóch nośnych 5G to kolejne innowacyjne wdrożenie technologiczne, które będzie realizowane w sieci Plus. Testowane przez nas rozwiązanie jest nie tylko unikalne w skali naszego kraju, ale również, po raz kolejny stawia nas w gronie pionierów technologicznych na świecie.

Nowe rozwiązanie Plus wdroży w najbliższym czasie, w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju.

Źródło: Plus.