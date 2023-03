Nowa oferta na kartę w Plus - nowy pakiet i 2000 GB na lata

Wszyscy już chyba znacie zeszłoroczną promocję w ofertach na kartę 1200 GB na rok (w Plusie była 1500 GB). Na początku lutego Play w nowej jej odsłonie podbił stawkę do 2000 GB na rok, rękawice podjął dziś Plus.

W dużym skrócie, promocja z tak dużymi paczkami danych w ofertach na kartę „wielkiej czwórki”, polegała na przyznawaniu co miesiąc po 100 GB dodatkowego transferu danych - w bonusie za regularne korzystanie z cyklicznych miesięcznych i nielimitowanych pakietów.

W zeszłorocznej promocji u wszystkich operatorów dawało to łącznie 1200 GB przez cały rok. Wyjątkiem był Plus, który na koniec i w nagrodę za dotrwanie do końca promocji dodawał do konta 300 GB, co łącznie dawało 1500 GB.

Play, w nowej odsłonie tej promocji, 10 lutego tego roku ogłosił nowe zasady - na start przyznaje 200 GB transferu danych, a później po 150 GB miesięcznie. Łącznie więc wychodzi 1800 GB po roku, plus początkowe 200 GB da nam razem 2000 GB.

Nowa oferta na kartę w Plus i Plush



Plus przy okazji nowej wersji promocji zapowiedział udostępnienie nowego nielimitowanego pakietu. Do tej pory w ofercie na kartę dostępne były dwa pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz limitem transferu danych:

15 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie, razem 30 GB za 30 zł miesięcznie

20 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie, razem 35 GB za 40 zł miesięcznie

W nowej ofercie na kartę w Plus, mamy teraz trzy takie pakiet z limitem transferu danych:

15 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie, razem 30 GB za 30 zł miesięcznie

25 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie, razem 40 GB za 35 zł miesięcznie

35 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie, razem 50 GB za 40 zł miesięcznie

Obyło się więc bez podwyżki w dotychczasowych pakietach, a nawet jest obniżka ceny drugiego pakietu z 40 zł do 35 zł z większym limitem transferu. W nowym pakiecie, który jest w dotychczasowej cenie za drugi pakiet - 40 zł, dostajemy aż 50 GB transferu danych.

Promocja w ofercie na kartę Plus i Plush - 2000 GB lub 1500 GB na lata

Nowa promocja w ofercie na kartę Plus i Plush podzielona została na dwie części. Dotychczasowe dwa pakiety za 30 zł i 35 zł, biorą udział w zeszłorocznej promocji 1500 GB na lata.

Co oznacza, że co miesiąc będzie przyznawane po 100 GB dodatkowego transferu danych, a na koniec - po 12 miesiącach w bonusie 300 GB. Razem 1500 GB.



Z kolei, klienci którzy wybiorą nowy pakiet za 40 zł, będą co miesiąc dostawać po 150 GB, łącznie 1800 GB, a na koniec w bonusie 200 GB. Razem 2000 GB, czyli podobnie jak w Play na kartę.

O co chodzi z tym „na lata”? Otóż w Plusie zgromadzone w ten sposób dodatkowe 1500 GB czy 2000 GB nie przepadają, można z nich korzystać aż do wyczerpania tego transferu - nawet kilka lat po zakończeniu promocji.

Dodatkowo dla nowych klientów Plus i Plush na kartę przysługuje 200 GB na strat, wystarczy kupić starter, aktywować go i w ciągu 30 dni doładować konto za minimum 10 zł oraz wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087.

Poza tym, również klienci zarówno Plus jak i Plush na kartę mogą aktywować sobie dostęp do Tidal za darmo na rok. W tym celu trzeba użyć kodu *101*11*555#, kliknąć zieloną słuchawkę, zaczekać na potwierdzenie usługi oraz zarejestrować swój numer telefonu na stronie www.plus.pl/tidal/konto.

Źródło: Plus