To oczywiście moja subiektywna opinia, ale poparta korzystaniem z niemal wszystkich możliwych rodzajów ofert u naszych telekomów. Porównując subskrypcje do ofert na kartę uważam, że ta pierwsza opcja jest zdecydowanie wygodniejsza, przynajmniej jeśli chodzi o nielimitowane pakiety.

Aby nie było, że chwali się tylko to, z czego się akurat korzysta - od wakacji zeszłego roku korzystam z oferty na kartę. Uważam jednak, że oferta na kartę to bardzo dobre rozwiązania jedynie dla osób, które nie potrzebują nielimitowanych pakietów, rzadko rozmawiają czy wysyłają wiadomości. Do tego w pracy czy w domu podłączeni są stale do WiFi internetu stacjonarnego, a w smartfonie wykorzystują niewielkie limitu transferu danych.

Natomiast oferty subskrypcyjne znakomicie sprawdzają się dla osób, które cenią święty spokój, brak zobowiązań i wygodę korzystania z nielimitowanych ofert z poziomu aplikacji mobilnej. Dlatego też dzisiaj przyjrzymy się takim ofertom, a jest ich już cztery - wyjątkowo przegląd zaczniemy nie alfabetycznie, ale historycznie i to od końca.

Subskrypcja w Nju Mobile

Najmłodsza oferta subskrypcyjna dostępna jest w Nju Mobile, to była ciekawa premiera w kontekście tego, iż wcześniej w Nju Mobile dostępna była oferta abonamentowa (miesięczny okres zobowiązania) i oferta na kartę, którym to łącznie udało się zgromadzić przeszło milion klientów.

Konstrukcja nowej oferty subskrypcyjnej może świadczyć o tym, że Nju Mobile zależy teraz na jak najliczniejszym przetransferowaniu do niej tego miliona klientów.



Zaczynając od wybrania pakietu do subskrypcji - padło na najpopularniejszy pakiet w abonamencie za 29 zł, który pojawił się w subskrypcji jako wierna kopia 1:1, poprzez zachęty w postaci braku umów, faktur i wygodnych płatności, aż po obietnicę zachowania stażu z oferty abonamentowej, by od razu korzystać z maksymalnego limitu transferu danych w subskrypcji oraz z aplikacji mobilnej do zarządzania kontem.

To w tym jest najciekawsze - nju mobile abonament i na kartę, nigdy nie doczekało się aplikacji mobilnej na iOS - na Androida była przez jakiś czas proteza. Jednak wraz z premierą subskrypcji nju mobile okazało się, że da się zrobić aplikację mobilną od razu na Androida i iOS.



Co spotkało się z oburzeniem dotychczasowych klientów „starej oferty”, którzy już raczej nigdy nie dostaną aplikacji mobilnej - zarówno posiadacze Androida, jak i iOS.

Subskrypcja w Mobile Vikings

W Mobile Vikings, to już było drugie podejście do subskrypcji po ofercie ChillON. Tym razem zdecydowanie bardziej dopasowano ją do realiów rynkowych.



Mamy tu dwa pakiety z dużymi limitami transferu danych, dostęp do 5G, roaming w UE czy kumulowanie niewykorzystanego transferu danych.

Oprócz subskrypcji w Mobile Vikings, nadal dostępna jest typowa oferta na kartę - komórkowa i na internet mobilny. W tym przypadku nie chodzi o przetransferowanie z niej klientów, a raczej zdobycie nowych.

Subskrypcja w Heyah 01

Subskrypcja Heyah 01 początkowo zawierała dwa pakiety za 19,99 zł z limitem transferu danych 20 GB i 29,99 zł - 40 GB.



W ostatnim czasie pozbyto się najtańszej opcji, pozostała ta za 29,99 zł.

Subskrypcja w Orange Flex

Orange Flex również ostatnio pozbył się z oferty najtańszej subskrypcji za 25 zł. Pozostały cztery pakiety za 30 zł, 35 zł, 50 zł i 80 zł z limitem transferu danych na poziomie odpowiednio 30 GB, 45 GB, 80 GB i 150 GB.



Wyróżnikiem tej oferty jest na pewno eSIM i to również jako dodatkowa karta z tym samym numerem, którą można włożyć do innego smartfona czy smartwacha.

Najlepsza oferta subskrypcyjna

Jak widać, porównując tylko cztery najtańsze subskrypcje nie różnią się one zbytnio cenowo. Mamy tu do wyboru najtańszą za 29 zł - Nju Mobile, dalej mamy Heyah 01 za 29,99 zł oraz Orange Flex za 30 zł i Mobile Vikings za 35 zł.



Wszystkie oferty zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju i roamingu UE, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz spore limity transferu danych w kraju i roamingu UE. Z całej czwórki tylko Heyah nie oferuje jeszcze dostępu do 5G. Niemniej o wyborze najlepszej oferty mogą zadecydować jak zwykle szczegóły. W pierwszej kolejności najlepszy zasięg jaki macie w swojej lokalizacji - Nju Mobile i Orange Flex to zasięg Orange, Mobile Vikings - zasięg Play, a Heyah to zasięg T-Mobile.

Jeśli zależy Wam na kumulowaniu niewykorzystanego transferu w miesiącu, najlepszą i jedyną opcją będzie Mobile Vikings. Dodatkowa karta SIM/eSIM z tym samym numerem dostępna jest tylko w Orange Flex. Może największy limit transferu danych? Tutaj wygrałbym Nju Mobile z 60 GB za 29 zł miesięcznie, ale dla nowych klientów dostępne po dwóch latach (40 GB po pół roku). Bez czekania 60 GB dostaniecie w Mobile Vikings, ale za 35 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.