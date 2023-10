Wakacje, iPhone'y i vouchery od Plus na Kartę. Co zrobić, by wygrać?

Korzystacie z Plusa na Kartę? Operator przygotował dla was nowy konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody. Co trzeba zrobić?

W 1998 roku Plus wprowadził rewolucyjną usługę telefonu na kartę, umożliwiając klientom korzystanie z dzwonienia i wysyłania wiadomości bez konieczności posiadania abonamentu. Innowacyjna z perspektywy czasu oferta spowodowała zwiększenie popularności telefonii komórkowej oraz sprawiła, że z tego typu technologii mogło skorzystać więcej ludzi. Dziś, Plus na Kartę to ponad 2 360 000 000 minut - tyle wydzwonili w zeszłym roku klienci Plusa korzystający z oferty bez abonamentu. 25 lat na rynku to dla Plusa okazja do dzielenia się ciekawymi danymi na temat usług operatora - np. 670 000 000 wysłanych SMS-ów w minionym roku. Użytkownicy oferty chętnie korzystają także z internetu - wykorzystali 83 PB danych (czyli 83 000 000 GB). Gdybyśmy chcieli to przełożyć na bardziej zrozumiały język, daje nam to 48 000 000 godzin oglądania filmów w jakości HD.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy operator organizował szereg konkursów z nagrodami i wprowadzał zmiany w swojej ofercie - w tym m.in. rozszerzenie zasięgu 5G Ultra. Z okazji 25. urodzin Plus na Kartę przyznawane były darmowe gigabajty do swobodnego korzystania z internetu. Ci, którzy preferują tradycyjne abonamenty otrzymali obniżki. Obniżki cen nie dotyczyły wyłącznie klientów przenoszących numer. Oferta skierowana jest również do nowych klientów oraz klientów którzy przechodzą z oferty Plus MIX lub z oferty Plus na Kartę z co najmniej trzydziestodniowym stażem.

Teraz operator wystartował z kolejnym konkursem dla tych, którzy wolą telefony "na kartę". Akcja ta związana jest z promowaniem usługi Doładowania cykliczne. Pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Klienci oferty na kartę korzystając z tego rozwiązania, nie muszą pamiętać o ciągłym doładowywaniu konta - płatność będzie automatycznie pobierana z ich konta.

Plus na kartę. Konkurs z nagrodami

Zasady są proste, choć trzeba pamiętać, że w konkursie można zgłosić wiele odpowiedzi, ale każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy być użytkownikiem Plus na Kartę oraz w okresie trwania konkursu:

dokonać doładowania cyklicznego o wartości minimum 30 zł przez stronę www.doladuj.plus.pl

podać niezbędne dane na dedykowanej stronie pluskonkurs.pl, takie jak adres e-mail i numer telefonu, który został doładowany w czasie trwania konkursu,

zaakceptować regulamin konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją konkursu.

Trzeba też odpowiedzieć na pytanie: Co zrobisz z czasem uwolnionym dzięki doładowaniom cyklicznym w Plus na Kartę?

A co jest do wygrania? Organizator konkursu przygotował 39 nagród przyznawanych na podstawie zajętego miejsca:

Miejsce 1 - voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na www.travelplanet.pl

- voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na www.travelplanet.pl Miejsca 2-3 - voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 14 128 GB

- voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 14 128 GB Miejsca 4-6 - voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 13 128 GB

- voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 13 128 GB Miejsca 7-39 - elektroniczna karta podarunkowa o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.mediaexpert.pl

Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w terminie do 60 dni roboczych po jego zakończeniu. Komisja konkursowa wybierze 39 najlepszych odpowiedzi, które spełniają wymogi konkursu. Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są na dedykowanej stronie organizatora.