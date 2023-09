Nju mobile to teraz najlepsza oferta na rynku dla dwóch i więcej numerów. Zobaczcie sami

Dziś rano nju mobile udostępniło nową ofertę w formacie subskrypcji, w której to można teraz kupić lub przenieść do pięciu numerów. Tym samym, to teraz najlepsza oferta dla większej liczby numerów na koncie, spośród wszystkich podobnych ofert na rynku.

Subskrypcja w nju mobile

Nowa subskrypcja w nju mobile dostępna jest już w nowej aplikacji mobilnej na iOS i Androida, z poziomu której możecie aktywować nowe numery lub przenieść je z innych ofert (z wyjątkiem klientów Orange Flex i numerów z oferty łączonej Orange Love).



I tak, pojedyncza subskrypcja nju mobile kosztuje 29 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości oraz 20 GB na start. Po pół roku stażu, transfer rośnie do 40 GB, po roku do 50 GB, a po dwóch latach do 60 GB.



Z kolei przy drugim - do piątego numeru na koncie, opłata miesięczna za każdy numer wynosi 19 zł miesięcznie, i wszystkie korzystają z osobnych limitów transferu danych, takich jak przy jednym numerze na koncie.

Subskrypcja w Heyah 01

Do tej pory najlepszą/najtańszą opcją na pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych, była subskrypcja w Heyah 01 za 19,99 zł miesięcznie. Opłacało się więc wziąć w niej zarówno jeden numer, jak i kilka i za każdy płacić mniej niż 20 zł miesięcznie.



W nju abonament komórkowy za 29 zł miesięcznie, przy dwóch i więcej numerach płaciliśmy wprawdzie po 19 zł za numer, ale na taki transfer danych na każdy numer jak w Heyah, czekaliśmy co najmniej pół roku.

W nowej subskrypcji nju mobile transfer jest przydzielany z osobna na każdy numer, więc od razu przy większej liczbie numerów dostajemy 20 GB za 19 zł miesięcznie.

Subskrypcja w Plush

W Plush z kolei, w ofercie z miesięcznym okresem zobowiązania za 25 zł miesięcznie (pełen no limit na romzowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych, po dwóch latach stażu 20 GB), przy dwóch lub więcej numerach płacimy o 5 zł za każdy numer mniej. Tak więc nju mobile czerpie z tej formy rozlicznia w nowej subskrypcji - z tą różnicą, iż obniża opłatę o 10 zł miesięcznie za każdy numer i wraz ze stażem daje dużo większy limit transferu danych.



Podobnie jak w Plush działa to u operatorów wirtualnych na nadajnikach Plusa, na przykład w Premium Mobile również jest 5 zł zniżki przy więcej niż jednym numerze.

Oferty na kartę

Podałem tu przykłady subskrypcji, ale nowa oferta nju mobile jest też teraz korzystniejsza niż oferty na kartę, gdzie podobne pakiety kosztują teraz minimum 30 zł miesięcznie, więc już przy dwóch numerach zapłacimy 60 zł miesięcznie, a przy trzech 90 zł, itd., a w nju mobile subskrypcja będzie nas kosztowała odpowiednio 38 zł i 57 zł miesięcznie.

Abonamenty na 2 lata

Oczywiście to też lepsza opcja niż abonamenty, dla przykładu podam tylko dwie opcje, gdzie jeden numer jest za darmo na cały okres umowy.



W Plusie działa to przy dwóch numerach, gdzie za całość płacimy 69 zł miesięcznie, czyli 34,50 zł za numer i 240 GB do podziału na dwa numery.



Natomiast w T-Mobile, czwarty numer na koncie jest za darmo, ale za całość płacimy 170 zł miesięcznie, czyli 42,50 zł za numer (nielimitowany internet z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s na każdym numerze).

