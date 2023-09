100 GB w smartfonie? To już powoli standard i nie taki drogi

Dla porównania i pokazania, że nie są to wygórowane ceny, zaczniemy od abonamentów z dwuletnim okresem zobowiązania, później przejdziemy do abonamentów z miesięcznym wypowiedzeniem i ofert na kartę - czyli bez żadnych umów.

Wszystkie pakiety, które zebraliśmy dla Was w tym zestawieniu, oprócz dużych paczek transferu danych, zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS, więc nie będziemy już dalej tego powielać, skupimy się tylko na cenach i dostępnym transferze.

Minimum 100 GB transferu danych - abonamenty na 2 lata

W Orange, abonament z limitem 140 GB transferu danych kosztuje 65 zł miesięcznie, aktualnie do wtorku przy nowym numerze, przeniesieniu go lub przedłużeniu umowy obowiązują 3 miesiące gratis, więc średnio wyniesie Was to 56,90 zł miesięcznie.



W Play, nieco mniejszy limit 120 GB, to taki sam koszt jak w Orange - 65 zł miesięcznie. W Plusie z kolei, taki sam limit 120 GB kosztuje 69 zł miesięcznie, ale w aktualnej promocji można nabyć ten abonament razem z dwoma numerami - wówczas mamy do dyspozycji 240 GB, po 120 GB za numer, za 69 zł miesięcznie, a więc po 34,50 zł na numer. W T-Mobile wychodzi to najdrożej, bo 70 zł miesięcznie, ale po pierwsze - mamy 3 miesiące gratis, więc będzie to 61,25 zł miesięcznie, a po drugie - dostajemy nielimitowany w dane transfer danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.

Minimum 100 GB transferu danych - abonamenty na miesiąc

Wśród abonamentów z miesięcznym okresem wypowiedzenia, również mamy czterech przedstawicieli. Zaczynając alfabetycznie od Lajt Mobile, za 49,99 zł miesięcznie dostaniemy 100 GB transferu danych + 200 GB w nocy. W nju mobile za 39 zł miesięcznie 50 GB, ale po pół roku będzie to już 100 GB, a po dwóch latach 150 GB.



Natomiast w Otvarta, przy podobnej cenie 39,99 zł, 100 GB jest od razu na start, a w Premium Mobile jest najdrożej, bo 54,70 zł miesięcznie za 110 GB transferu danych w miesiącu.

Minimum 100 GB transferu danych - oferty na kartę

W ofertach na kartę, zaczynamy od pakietu w a2mobile za 59,90 zł, w którym to aktualnie dostępne jest 120 GB transferu danych. Heyah na kartę to 100 GB miesięcznie + 500 GB w bonusie do wykorzystania do końca roku za 55 zł miesięcznie.



W Klucz Mobile za 55 zł dostępne jest aż 200 GB transferu danych. Natomiast w Orange na kartę za 31 zł mamy 45 GB (pakiet: 15 GB, Mój Orange: 15 GB i bonus z doładowania: 15 GB), do tego w promocji na rok mamy po 100 GB miesięcznie, co daje 145 GB miesięcznie.



Play na kartę, to również roczna promocja z darmowymi gigabajtami, ale dostępna w pakiecie od 35 zł miesięcznie, gdzie łącznie z transferem z pakietu, będziemy mieli do dyspozycji 140 GB w miesiącu. Z kolei w Plus na kartę mamy najtańszy pakiet z promocją darmowych gigabajtów - za 30 zł miesięcznie, razem z promocją jest to 130 GB miesięcznie + po roku dodatkowe 300 GB bonusu jednorazowego. Na koniec pozostał T-Mobile na kartę i pakiet za 35 zł, z limitem transferu danych 240 GB miesięcznie. Przy ofertach na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile trzeba pamiętać, że te promocyjne pakiety wymagają ciągłości odnawiania co miesiąc ich ważności.

