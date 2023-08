Plus zwiększa zasięg 5G Ultra. Gdzie skorzystacie z szybkiej sieci?

700 stacji bazowych, 171 miejscowości i 4,2 mln mieszkańców Polski. Plus rozszerza zasięg 5G Ultra o kolejne miejsca na mapie naszego kraju - a to dopiero początek.

Od ponad dwóch lat Plus utrzymuje swoją dominującą pozycję w dziedzinie technologii 5G, co zostało potwierdzone przez wyniki rankingów opracowanych przez SpeedTest.pl. Sieć 5G wraz z wersją 5G Ultra systematycznie się rozwija dzięki działaniom operatora. Obecnie, zasięg sieci 5G Ultra, działającej na dwóch pasmach 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz jednym 4G (1800 MHz), obejmuje już 4,2 miliona mieszkańców Polski. Natomiast całkowity zasięg technologii 5G Plusa, działającej na paśmie 2600 MHz, obejmuje już ponad 20 milionów mieszkańców kraju, co zostało osiągnięte dzięki aktywności niemal 3500 stacji bazowych.

Teraz, po rozszerzeniu dostępu do 5G Ultra o kolejnych 76 miast, Plus rozszerza katalog kompatybilnych z siecią urządzeń mobilnych i routerów. Wśród nich znalazły się smartfony Samsung Galaxy Z Fold 5 5G, Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 oraz router ZTE MC888 5G. 5G Ultra Plusa dostępne jest również na szeregu innych urządzeń. To m.in. Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Z Flip4 5G, Samsung Z Fold4 5G, OPPO Find N2 Flip 5G, motorola edge 40 pro, motorola ThinkPhone, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, router D-Link DWR-X1820, Zowee Router 5G CPE 5 oraz ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000.

Plus zwiększa zasięg 5G Ultra. Gdzie skorzystacie z szybkiej sieci?

Zasięg 5G Ultra jest już dostępny w tych miejscowościach z uwzględnieniem nowych lokalizacji, w których uruchomiono szybką sieć: