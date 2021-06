Możemy też skorzystać z wypożyczenia sprzętu na dłuższy okres niż doba, wtedy jego cena w przeliczeniu na jeden dzień jest obniżana. Jest też możliwość włączenia subskrypcji i korzystanie z wypożyczonego sprzętu przez miesiąc, kwartał, pół roku lub przez cały rok. Cena subskrypcji rocznej w przeliczeniu na jeden miesiąc wychodzi tu 104,00 zł.

Co po zamówieniu? Zamówienie możemy opłacić podpięta do konta kartą płatniczą. Towar na terenie Warszawy zostanie dostarczony w kilka godzin przez kuriera, a w Polsce do dwóch dni roboczych do wybranego w naszej lokalizacji Paczkomatu InPostu. Zwroty towaru również odbywają się tą samą drogą, a więc w Polsce zwracamy do tego samego Paczkomatu naklejając gotową etykietę dostarczaną ze sprzętem, a na terenie Warszawy zamawiamy kuriera przez aplikację po jego odbiór.

Jak dla mnie bardzo fajny pomysł i rozwiązanie. Z pewnością skorzystam przy najbliższej okazji zakupu, na pewno w przypadku jakiegoś droższego urządzenia, przy którym dodatkowe kilkadziesiąt złotych na jego wypożyczenie nie zrobi różnicy, a dzięki temu nabiorę pewności co do wybranego modelu zakupywanego sprzętu.

Wypożyczenia wybranego urządzenia można dokonać na stronie Plenti, jednak w przypadku subskrypcji jej wykupienie możliwe jest przez aplikację mobilną, dostępną w Google Play i App Store.