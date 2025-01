PlayStation czekają wielkie zmiany. Konsola nareszcie dostanie kopa, na którego zasługuje?

Sony Interactive Entertainment ogłosiło przed kilkoma godzinami ważną w strukturze zarządzania. Już za kilka tygodni Hideaki Nishino obejmie stanowisko jedynego CEO firmy.

Nowe kierownictwo Sony – zmian jest nieco więcej

Informacja ta pojawiła się w oficjalnym komunikacie prasowym Sony, w którym ogłoszono również inne kluczowe awanse. Hiroki Totoki, dotychczasowy dyrektor finansowy (CFO) Sony, obejmie stanowisko prezesa i CEO całej korporacji. Zastąpi on Kenichiro Yoshidę, który kierował firmą od kwietnia 2018 roku, przejmując schedę po Kazuo Hiraim. Kolejną istotną zmianą jest awans Lina Tao, dotychczasowego starszego wiceprezesa ds. finansów, strategii i rozwoju korporacyjnego, który obejmie funkcję CFO Sony.

Jeszcze w zeszłym roku ogłoszono, że Nishino oraz Hermen Hulst wspólnie podzielą obowiązki związane z zarządzaniem Sony Interactive Entertainment po odejściu Jima Ryana na emeryturę. Hulst objął wtedy nadzór nad PlayStation Studios, natomiast Nishino odpowiadał za rozwój technologii oraz urządzeń. Nowa zmiana oznacza, że Nishino będzie teraz zarządzał całą działalnością SIE, w tym także grupą biznesową odpowiedzialną za platformy PlayStation. Hulst natomiast pozostanie na stanowisku szefa PlayStation Studios.

Hideaki Nishino z Sony związany jest ponad dwóch dekad

Hideaki Nishino nie jest w firmie nikim nowym. Nierozeralnie związany z korporacją od 2000 roku i przez lata pełnił kluczowe funkcje w firmie. Przed objęciem nowej funkcji, był starszym wiceprezesem grupy odpowiedzialnej za rozwój platform. Jego doświadczenie oraz głębokie zrozumienie ekosystemu PlayStation składają się na to, że jest idealnym kandydatem do prowadzenia SIE w nową erę innowacji. Ale niesie to za sobą jeszcze jeden aspekt: wielu oczekuje, że to właśnie Nishino wprowadzi zmiany, które pozwolą PlayStation 5 (i następcom) ponownie nabrać wiatru w żagle.

„Jestem zaszczycony, mogąc stanąć na czele Sony Interactive Entertainment. Technologia i kreatywność to nasze największe atuty, które pozwolą nam rozwijać nowe, ekscytujące doświadczenia dla graczy na całym świecie. Naszym celem jest dalszy rozwój społeczności PlayStation poprzez ekspansję marek oraz innowacje technologiczne. Chcę podziękować Hermenowi za jego niezastąpioną wiedzę i przywództwo oraz wyrazić wdzięczność społeczności PlayStation za nieustające wsparcie. Jestem niezwykle podekscytowany przyszłością naszej platformy -- powiedział Nishino

Awanse te pokazują strategiczne podejście Sony do przyszłości branży gier. Z Nishino na czele Sony Interactive Entertainment pojawiło się wiele nadziei związanych z dalszym rozwojem ekosystemu PlayStation oraz... szeroko pojętych innowacji. Takich, które pozwolą ugruntować pozycję marki jako lidera. Bo faktem jest, że bezpośrednią konkurencję zmiażdżyła w kolejnej już generacji konsol -- ale mam drobne obawy o to, czy to wystarczy, by zostać na szczycie na zawsze. Zwłaszcza po tak słabych miesiącach, jakie obserwujemy ostatnio i brakiem większych planów związanych z tym, w czym PlayStation jest najlepsze: grach na wyłączność.