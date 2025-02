PlayStation znika z Polski. Co to oznacza dla graczy?

Zamknięcie polskiego oddziału PlayStation zostaje potwierdzone przez kolejne źródła. Co to oznacza dla graczy?

Branża gier wideo przechodzi ostatnio trudny okres. Liczne redukcje etatów i zamykanie studiów deweloperskich dotykają nawet największych graczy na rynku. Najnowsze doniesienia sugerują, że również polski oddział Sony, odpowiedzialny za markę PlayStation, może stanąć w obliczu poważnych zmian. Z informacji, które pojawiły się w mediach, w tym wśród autorów CD-Action, wynika, że PlayStation Polska ma poważne problemy, które doprowadziły do redukcji etatów, a być może nawet do całkowitego zamknięcia oddziału.

Reklama

Polski oddział PlayStation ma zostać zamknięty

Spekulacje te znajdują potwierdzenie w analizie profili na platformie LinkedIn, gdzie kilku byłych pracowników PlayStation Polska poszukuje obecnie nowych możliwości zatrudnienia. W związku z tymi doniesieniami, gracze zaczęli wyrażać obawy dotyczące przyszłości polskich wersji językowych gier wydawanych przez Sony. Eksperci jednak uspokajają, że polski oddział PlayStation nie był odpowiedzialny za tłumaczenie gier. Te zadania realizowane są przez centralę europejską, co oznacza, że gracze nie powinni obawiać się o brak lokalizacji gier.

Pojawia się jednak pytanie, co z dostępnością sprzętu, usług i wsparcia dla polskich użytkowników? Czy likwidacja polskiego oddziału wpłynie na te aspekty? Nie powinno się to zmienić, gracze w Polsce nadal będą mogli cieszyć się grami na konsolach PlayStation, a polskie wersje językowe gier powinny pozostać dostępne. Wiadomo, że w przyszłości planowane jest przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia agencji PR, która przejmie komunikację z polską społecznością PlayStation. To rozwiązanie przypomina model funkcjonujący w polskim oddziale Xboxa, który już od pewnego czasu korzysta z usług zewnętrznej agencji. Jednak zamknięcie polskiego oddziału PlayStation to z pewnością ważny moment dla polskiej społeczności graczy.