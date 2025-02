PlayStation z niespodzianką dla graczy. Kto nie ma, niech skorzysta

Mijający tydzień dla fanów PlayStation obfitował w szereg atrakcji – w czwartek mieliśmy State of Play, na którym zaprezentowano szereg gier, które na PS5 zadebiutują w tym roku lub w 2026. Choć prezentacja mnie osobiście rozczarowała, nie brakowało na niej kilku perełek, które z chęcią sprawdzę. W ramach tego wydarzenia poznaliśmy też rozpiskę tytułów, które jeszcze w tym miesiącu trafią do Katalogu Gier dostępnego w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium oraz klasyków, które będą mogli sprawdzić posiadacze najdroższego planu.

Czym różnią się poszczególne plany PlayStation Plus? PlayStation Plus Essential to podstawowy abonament, w ramach którego każdego miesiąca abonenci otrzymują 2/3 gry na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 (a już niedługo tylko na PS5). W jego ramach gracze mogą też grać online, korzystać z funkcji Share Play, dysku w chmurze oraz dostają specjalną zawartość do wybranych gier i pomoc dotyczącą wybranych tytułów PS5. PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu, a także dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics.

PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, Gotham Knights i inne), transmisję strumieniową w chmurze gier, także z poprzednich generacji i filmy z Katalogu Sony Pictures. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium regularnie ulega zmianie. Pojawiają się nowe pozycje, a niektóre znikają -- często bezpowrotnie.

W regularnej sprzedaży PS+ kosztuje obecnie dość sporo. A wszystko za sprawą podwyżek, które PlayStation wprowadziło we wrześniu 2023 r. Wcześniej, za roczny abonament trzeba było zapłacić odpowiednio 240 zł (PS+ Essential), 400 zł (PS+ Extra) i 480 zł (PS+ Premium). Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

Jak tłumaczono podwyżki? Nowe ceny miały odzwierciedlać bieżące warunki rynkowe oraz pozwolić firmie zapewnić wyjątkowe korzyści. Jakie to korzyści? Ze świecą szukać, gdyż półtora roku później można śmiało powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Nie mamy zatrzęsienia hitów w ramach wszystkich planów PS+. Nie mamy też żadnych dodatkowym benefitów.

PS+ Extra i Premium w niższej cenie. Warto skorzystać z promocji

Nie chcesz wydawać tak dużych pieniędzy na PS+ Extra lub Premium? Mam dobrą wiadomość. Do 24 lutego trwa promocja, w ramach które oba plany kupicie w niższej cenie – pod warunkiem że zdecydujesz się na roczny wariant płatny z góry. PlayStation Plus Extra na rok kosztuje teraz 390 zł, a za PlayStation Plus Premium na 12 miesięcy należy zapłacić 409,50 zł. Warto więc rozważyć dopłacenie niecałych 20 zł, by kupić droższy plan i cieszyć się większą biblioteką gier, czy graniem w chmurze. Promocja dotyczy tylko nowych użytkowników, a ceny można zbić dodatkowo dzięki kartom/zdrapkom do PlayStation Store, które w sieci można kupić nieco taniej.