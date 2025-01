PlayStation gasi światło. Posiadacze PS4 będą niepocieszeni

PS5 zadebiutowało w 2020 r., jednak od samego początku PlayStation miało problem z odcięciem się od starej generacji. Wiele gier wychodziło zarówno na PS4, jak i PS5. I wychodzi nadal. Nie ma się co dziwić. W końcu baza graczy posiadających poprzedni model wciąż jest ogromną. W zeszłym roku mówiło się o tym, że nawet 50% z ok. 118 mln graczy posiadających PS4 wciąż wybiera tę platformę. A to dodatkowe pieniądze – zarówno dla wewnętrznych studiów, jak i partnerów third party, którzy nadal oferują wsparcie dla obu generacji. Choć pojawia się coraz więcej gier tylko na nową generację, największe hity pokroju Call of Duty, czy FIFA (obecnie EA Sports FC) można kupić na PS4 i PS5. Kiedyś będzie jednak trzeba odciąć się od leciwej już konsoli i patrzeć w przyszłość. Taki krok zapowiada właśnie samo PlayStation.

PS+ z ograniczonym katalogiem gier dla PS4. Czas odciąć się od poprzedniej generacji

Przy okazji prezentacji rozpiski PlayStation Plus Essential na luty, firma poinformowała o nadchodzących zmianach, które dotkną przede wszystkim graczy posiadających PlayStation 4 i czekających na darmowe gry w ofercie PS+. Od stycznia 2026 roku usługa PlayStation Plus przejdzie znaczącą transformację, dostosowując się do zmieniających się preferencji graczy. PlayStation poinformowało, że skupiać się będzie na oferowaniu tytułów dedykowanych PS5 w ramach comiesięcznych gier PS+ Essential i Katalogu Gier dostępnego w PS+ Extra i Premium.

Ta zmiana oznacza, że gry na PS4 nie będą już stanowić kluczowego elementu oferty PlayStation Plus. Pojawią się one jedynie sporadycznie. Warto jednak zaznaczyć, że Sony nie wyklucza udostępniania tytułów kompatybilnych z obiema generacjami konsol. Jest też dobra wiadomość dla obecnych subskrybentów: wszystkie gry PS4, które zostały już przypisane do konta w ramach PlayStation Plus, pozostaną dostępne tak długo, jak długo utrzymany zostanie aktywny abonament. Co więcej, gry PS4 obecne w Katalogu Gier będą nadal dostępne do momentu ich usunięcia w ramach standardowej, comiesięcznej aktualizacji oferty.