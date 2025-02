Taka okazja nie zdarza się często. Znakomite gry na PlayStation teraz za mniej niż 50 zł!

Jak kupować taniej gry na PlayStation?

Granie na konsolach od lat ma przypiętą łatkę drogiej zabawy. Jednak jeżeli podejdziemy do tego z odpowiednim sprytem i cierpliwością - wcale nie musi być drogo. Tam również promocje niemal nigdy się nie kończą, a do tego dochodzi opcja tańszego zakupu "zdrapek". W serwisie Instant Gaming karty podarunkowe można nabyć nawet 16% taniej! A im większą kwotę doładowania wybierzemy, tym większe czekają nas oszczędności!

Obecnie promocje na karty podarunkowe wahają się od 11, do 16%. I tak oto:

Poza samymi doładowaniami, serwis oferuje także sprzedaż kodów-zdrapek na gry. Tutaj oferta regularnie się zmienia — warto więc trzymać rękę na pulsie i zaglądać tam regularnie. Obecnie czeka na nas m.in. fenomenalny God of War: Ragnarök za 211,09 zł (czyli aż 36% taniej!) czy dodatek do GTA Online (Criminal Enterprise Starter Pack) przeceniony o ponad 82% — ze 124 złotych na 22,40 zł!





Poniżej jednak skomponowałem zróżnicowaną gatunkowo listę opartą na promocjach w sklepie PlayStation. Wszystkie te wspaniałe tytuły można nabyć za mniej niż symbolicznych 50 złotych — a kupując doładowania w Instant Gaming zgarniecie je jeszcze taniej!

Chernobylite Complete Edition

Konsole: PlayStation 4, PlayStation 5

Cena w PlayStation Store: 32,25 zł (do 27.02.2025)

Chernobylite Complete Edition to rozbudowana wersja gry RPG survival horror autorstwa zdolnej polskiej ekipy ze studia The Farm 51. W grze wcielamy się w Igora, fizyka i byłego pracownika elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który powraca do Prypeci po 30 latach od katastrofy nuklearnej, aby zbadać tajemnicze zniknięcie swojej narzeczonej. Gra od wejścia czaruje otwartym światem strefy wykluczenia w Czarnobylu, który został niezwykle wiernie odwzorowany dzięki technologii skanowania 3D. Gracze muszą stawić czoła wrogim siłom militarnym, innym stalkerom oraz nadprzyrodzonym istotom, a także przetrwać w surowym i nieprzyjaznym środowisku. Rozgrywka łączy elementy eksploracji, walki i zarządzania zasobami, a decyzje podejmowane przez gracza wpływają na rozwój fabuły. Obecnie do nabycia jest wersja z dopiskiem Complete Edition, na którą składa się pełną gra oraz wszystkie dotychczasowe aktualizacje i dodatki, w tym dodatkowe misje fabularne, nowe lokacje, dodatkowa broń oraz unikalne tryby zabawy. W wydaniu na PlayStation 5, Chernobylite oferuje ulepszoną grafikę oraz wsparcie dla funkcji kontrolera DualSense. Realistyczna oprawa graficzna pozwalają wczuć się w ten klimat pełen napięcia i niepokoju, które są nieodłącznymi elementami towarzyszącymi eksploracji strefy wykluczenia.

Cities: Skylines - Remastered

Konsole: PlayStation 4, PlayStation 5

Cena w PlayStation Store: 44,75 zł (do 20.02.2025)

Cities: Skylines – Remastered na PlayStation to ulepszona wersja kultowej gry symulacyjnej, w której celem gracza jest zbudowanie możliwie jak najlepszego miasta. W tym wydaniu produkcja oferuje najwięcej możliwości i wydajność lepszą niż kiedykolwiek wcześniej na konsolach! Jako gracze możemy nie tylko budować wymarzone metropolie, ale także później zarządzać nimi — dbając o takie elementy jak transport, budżet, potrzeby mieszkańców czy rozwój infrastruktury. Wersja remastered wprowadza 25 pól budowlanych, usprawniony interfejs oraz nowe narzędzia. Wśród nich m.in. swobodne umieszczanie obiektów czy panel kontroli środowiska (zmiana pogody, pory dnia). Ulepszono także system zarządzania transportem oraz polityką miejską. Ponadto możemy optymalizować usługi publiczne, planować trasy komunikacyjne i wdrażać polityki miejskie. Dodatek After Dark wzbogaca zaś rozgrywkę o cykl dnia i nocy, które to pozwalają nam rozwijać nocne życie miasta. Cities: Skylines – Remastered to idealna propozycja dla fanów zarządzania i strategii, oferująca jeszcze więcej swobody w budowie wymarzonego miasta.

DOOM Eternal Standard Edition

Konsole: PlayStation 4, PlayStation 5

Cena w PlayStation Store: 42,25 zł (do 27.02.2025)

DOOM Eternal Standard Edition to przedstawiciel klasyki gatunku w najlepszym wydaniu! Dynamiczna gra akcji, będąca bezpośrednią kontynuacją wybitnego i wielokrotnie nagradzanego DOOMa z 2016 roku. Tym razem piekielne armie najechały Ziemię, a naszą rolą jest wcielić się w rolę Slayera, który musi powstrzymać ostateczną zagładę ludzkości poprzez eliminację demonów w trzymającej w napięciu i nie dającej ani chwili wytchnienia kampanii jednoosobowej. DOOM Eternal oferuje unikalną, dynamiczną, rozgrywkę — wznosząc walki z perspektywy pierwszej osoby na zupełnie nowy poziom. Podczas naszej przygody przemierzać będziemy różnorodne lokacje, stawiając czoła najrozmaitszym przeciwnikom. Rozbudowany arsenał broni oraz nowe umiejętności, takie jak podwójny skok, który całkowicie zmienia zasady. Oprócz kampanii fabularnej, DOOM Eternal oferuje również innowacyjny tryb wieloosobowy, w którym jeden gracz wciela się w Slayera, a dwóch innych kontroluje demony. To nowy wymiar rywalizacji.

Grindstone

Konsole: PlayStation 4, PlayStation 5

Cena w PlayStation Store: 31,15 zł (do 20.02.2025)

Grindstone to dynamiczna gra logiczna od Capybara Games, która od lat rozkochuje w sobie graczy z całego świata. W Grindstone wcielamy się w postać Jorja, dzielnego kamieniarza, który przemierza Górę Grindstone, eliminując coraz to silniejsze hordy potworów zwanych Creepsami. Zabawa polega na łączeniu w łańcuchy potworów tego samego koloru, co pozwala na tworzenie imponujących kombinacji i zdobywanie cennych kamieni — tytułowych grindstonów. Pokonanie co najmniej 10 potworów w jednym ruchu generuje bonusowy kamień, umożliwiający zmianę koloru atakowanych wrogów i tworzenie jeszcze dłuższych serii kombinacji. Produkcja oferuje ponad 500 zaprojektowanych przez twórców poziomów, pełnych różnorodnych przeciwników, przeszkód. Nie zabrakło także wymagających potyczek z bossami. Każdy poziom stawia przed graczem unikalne zadania, takie jak pokonanie określonej liczby wrogów czy zdobycie skarbów. Po ukończeniu głównego celu, sami możemy zadecydować czy opuścić poziom, czy kontynuować eksplorację w poszukiwaniu dodatkowych nagród, ryzykując jednak utratę zdobytych łupów w przypadku porażki. Poza rozgrywką, Grindstone zachwyca także kolorową, kreskówkową grafiką, która na konsolach prezentuje się niezwykle efektownie. Wszystko dopełnia miła dla ucha, dynamiczna, ścieżka dźwiękowa. Setki godzin znakomitej zabawy gwarantowane!

Hollow Knight: Voidheart Edition

Konsole: PlayStation 4, PlayStation 5

Cena w PlayStation Store: 32,50 zł (do 20.02.2025)

Hollow Knight to wyjątkowa gra akcji autorstwa studia Team Cherry, która jest jednym z najlepszych przedstawicieli gatunku metroidvania. Produkcja zabiera nasw podróż do tajemniczego, rozległego świata Hallownest, pełnego zapomnianych ruin, mrocznych jaskiń i starożytnych miast. To platformówka w najlepszym wydaniu, gdzie eksploracja i rozwój postaci odgrywają kluczową rolę. Każda lokacja skrywa swoje sekrety, a napotkani mieszkańcy, zarówno przyjaźni, jak i wrodzy, dodają głębi temu melancholijnemu, mrocznemu, światu. Voidheart Edition zawiera podstawową wersję gry oraz cztery duże dodatki, które rozszerzają historię o nowe wyzwania, bossów i mechaniki. Rozgrywka łączy dynamiczną walkę z precyzyjną platformówką, wymagającą zarówno zręczności, jak i strategicznego myślenia. System rozwoju postaci opiera się na zdobywaniu nowych umiejętności i wyposażenia, które to pozwala dostosować styl gry do własnych preferencji. Gracze mogą korzystać z różnych amuletów, które modyfikują zdolności bohatera, otwierając nowe możliwości w starciach i eksploracji. Wszystko to okraszone uroczą, ręcznie rysowaną, grafiką i płynną animacją 2D.

Monster Hunter Rise

Konsole: PlayStation 4, PlayStation 5

Cena w PlayStation Store: 44,75 zł (do 27.02.2025)

Monster Hunter Rise to klasyka gier RPG od Capcom. W produkcji wcielamy się w rolę tytułowego łowcy potworów, którego zadaniem jest polowanie na rozmaite bestie w malowniczym świecie bogato inspirowanym japońską kulturą. Kluczowym elementem gry jest system "Wirebug", który umożliwiaj nam szybkie przemieszczanie się po rozmaitych punktach na mapie, a także wykonywanie efektownych ataków z powietrza. Nasi towarzysze są dla nas nieodłącznym wsparciem w walce i eksploracji. Monster Hunter Rise w wersji na konsole PlayStation zawiera wszystkie dotychczasowe aktualizacje i dodatki, zapewniając graczom najpełniejsze doświadczenie. To wciągająca, niezwykle wymagająca, zabawa, która wejścia potrafi zauroczyć bogatym światem i zróżnicowanymi mechanikami zabawy. Lojalnie jednak ostrzegam, że to zabawa która potrafi wciągnąć na setki godzin!

-

Wpis powstał przy współpracy z serwisem Instant Gaming