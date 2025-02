PlayStation Plus Extra i Premium w lutym. Co nowego?

Ostatnie miesiące dla posiadaczy droższych abonamentów PlayStation Plus były całkiem interesujące, jednak brakuje w nim prawdziwych bomb, jak w przypadku Game Passa, w którym gracze mogą oczekiwać największych premier. Nie da się jednak ukryć, że gracze płacący więcej mają w co grać. W ostatnim czasie pojawiły się m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wild Hearts Standard Edition, Watch Dogs 2, Night in the Woods, Far Cry 5, czy God of War Ragnarök. Nie można też zapominać o klasykach ze starych generacji konsol, które są dostępne w najdroższym abonamencie – Premium.

Teraz poznaliśmy gry, które jeszcze w tym miesiącu pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I,Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych gier, także z poprzedniej generacji. PlayStation zdradziło też nieco na temat gier, które do katalogu trafią w tym roku – i chodzi tu o tytuły premierowe!

PlayStation Plus Extra i Premium w lutym. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

18.02 pojawią się

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5)

TopSpin 2K25 | PS4, PS5 (PS4,PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5) – premiera

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Somerville (PS4, PS5)

Tin Hearts (PS4, PS5)

Mordhau (PS4, PS5)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Patapon 3 (PS4, PS5) – gra z PSP

Dropship: United Peace Force (PS4, PS5) – gra z PS2

PlayStation zapowiedziało też dwie nowe gry niezależne, które zadebiutuje w katalogu gier PlayStation Plus Extra i Premium wiosną i latem tego roku. Będą to Blue Prince (wiosna) i Abiotic Factor (lato). Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 zadebiutuje 15 kwietnia.