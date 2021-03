Wygodne i naszpikowane technologią kontrolery PlayStation VR nowej generacji

Zobacz też: Sony zapowiada nowy VR dla PlayStation 5. Ale na premierę jeszcze zaczekamy

Gry obsługujące PlayStation VR, poza samymi goglami, do grania wymagały kontrolera — DualShock 4 był w miarę wystarczający, choć nie do końca zdawał egzamin w dostarczaniu dodatkowych bodźców czy immersji. Mamy też kontroler ruchu PlayStation Move. Dzięki wykorzystaniu kuli śledzącej oraz zaawansowanych czujników ruchu pozwala na wygodniejszą i precyzyjniejszą interakcję z wirtualnym otoczeniem. Jednak to wciąż nie to — wystarczy spojrzeć na konkurencyjne zestawy VR. Oculus sięga po rozwiązania angażujące dłonie graczy w sposób bardziej naturalny. I widać, że zdaje to egzamin.

Sony zaprezentowało właśnie kontroler, którym będziemy obsługiwać nową generację gogli PlayStation VR — a raczej dwa kontrolery — po jednym na dłoń. Już na pierwszy rzut oka widać, że firma odchodzi od dotychczasowych rozwiązań. Sferyczny, ergonomiczny kształt padów ma wpłynąć na immersję i wygodę w czasie zabawy w Wirtualnej Rzeczywistości. Wykorzystujące innowacyjne rozwiązania z kontrolera DualSense zapewnią graczom dodatkowych bodźców, których brakowało na poprzedniej generacji gier VR na PlayStation 5. Sony zapewnia, że sferyczny kształt umożliwia naturalne zachowanie dłoni oraz poruszanie nimi w dowolnym kierunku. Odpowiednia waga, kształt oraz rozmiar ma być efektem testów i długoletniego doświadczenia w tworzeniu kontrolerów do konsol PlayStation.

Nowa generacja gogli Wirtualnej Rzeczywistości Sony to także nowe kontrolery do PlayStation VR

W nowym kontrolerze VR znajdziemy więc adaptacyjne triggery — te same, które wykorzystano w DualSense i umożliwiające twórcom gry programowanie oporu stawianego przez spusty. Do tego „haptic feedback” — zupełnie inne podejście do wibracji zastępujące tradycyjne silniczki wibracyjne. Pady posiadają wbudowaną technologię wykrywania położenia kciuka, palca wskazującego i środkowego, co umożliwia rejestrowanie naturalnych gestów. Nie można też zapominać o wykrywaniu położenia — system VR (kamera) rozpoznawać je będzie z wykorzystaniem pierścieni znajdujących się na dole kontrolerów.

Lewy kontroler wyposażono w gałkę analogową, przyciski trójkąt i kwadrat, L1 (grip), L2 (trigger) oraz przycisk Tworzenie. Prawy kontroler, oprócz gałki analogowej posiada przycisk krzyżyk, kółko, R1 (grip), R2 (trigger) i tradycyjny — Opcje. Przyciski L1 i R1 typu grip mają przydać się m.in. przy podnoszeniu przedmiotów w grach i działać bardzo intuicyjnie. Nie zapomniano też o paskach bezpieczeństwa zakładanych na nadgarstki. To zapobiegnie przypadkowym wypadnięciom kontrolerów z dłoni.

Sony nie zdradza jednak czy nowe kontrolery będą dostarczane w zestawie z PlayStation VR nowej generacji, czy też będą sprzedawane osobno. Przyszłoroczna premiera nowych gogli to wciąż czas odległy, ale już wkrótce pierwsi deweloperzy mają otrzymać egzemplarze prototypowe, które pomogą w tworzeniu gier w Wirtualnej Rzeczywistości.