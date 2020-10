PlayStation rozdaje darmową przejściówkę by cieszyć się PSVR na PS5. Nie spodziewajcie się nowej wersji zbyt szybko

Adapter PlayStation Camera dostępny za darmo – zamów go już dziś

Adapter dla PlayStation Camera można zamówić na dedykowanej stronie, dostępnej pod adresem: https://camera-adaptor.support.playstation.com/pl-pl. Cała procedura jest tam opisana krok po kroku w języku polskim — i właściwie największą „trudnością” jest konieczność wygrzebania modułu procesora od zestawu, by podać numer seryjny naszego PSVR. Warto mieć na uwadze, że nowa kamera HD od PlayStation 5 nie jest kompatybilna z zestawem PlayStation VR. Paczki z adapterem do PlayStation Camera będą w Europie wysyłane od połowy listopada — możliwe że na premierę nowej konsoli nie dotrze, ale nawet jeśli nie zdąży na 19. listopada, to powinna być niedługo później. Kilka dni bez VRu wytrzymacie.

VR dla PlayStation 5 nie tak szybko, jak niektórzy by sobie życzyli

Wielu miłośników technologii VR miało nadzieję, że zapowiedź nowej generacji PS VR to kwestia najbliższych kilku miesięcy. To rzecz, która pozwoliłaby Sony wyróżnić się na tle konkurencji — i kto wie, może nieco bardziej rozbujać popularność tej technologii. W rozmowie z The Washington Post CEO Sony Interactive Entertainment przyznał jednak, że nie ma co liczyć na takie kroki w najbliższym czasie. Nie jest jednak wcale wykluczone, że PlayStation 5 nie doczeka się własnych, dedykowanych, zestawów VR w przyszłości. Ryan uważa, że na pięć minut VR jeszcze przyjdzie czas — owszem, będzie istotnym elementem branży rozrywkowej, ale nim szturmem zdobędzie świat przed nimi jeszcze długa droga. Zaznacza jednak. że Sony wierzy w VR — co daje nadzieję na to, że kwestią czasu nowy zestaw PlayStation VR. Z wyższą rozdzielczością, wygodniejszymi kontrolerami oraz — co ucieszyło by mnie najbardziej — ze ZNACZNIE mniejszą porcją kabli.

Źródło