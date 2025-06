PlayStation świętuje 15 lat PS+. Co przygotowano dla graczy?

Wczorajsza informacja o lipcowej ofercie PlayStation Plus Essential była tylko wstępem do tego, co przygotowało dla graczy Sony. A wszystko z okazji 15-lecia usługi, która zadebiutowała 29 czerwca 2010 na konsoli PlayStation 3, a dokładnie 3 lata temu przeszła diametralne zmiany, w tym podział na trzy poziomy i trzy nowe ceny za PS+ Essential, Extra i Premium.

Reklama

PlayStation Plus Essential to podstawowy plan oferujący rozgrywkę online, zniżki w PS+, dostęp do chmury dla zapisów gier oraz comiesięczną ofertę darmowych tytułów na konsole. PS+ Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do Kataloguwybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca Katalog Gier dostępny w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania ich do swojej biblioteki, by ich nie stracić – choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Diabo IV, The King of Fighters XV i Jusant w lipcu to niewątpliwie smakowity kąsek dla posiadaczy podstawowego planu PlayStation Plus Essential. Gracze będą mieli pełne ręce roboty zarówno w Sanktuarium, na zróżnicowanych arenach oraz w drodze na szczyt olbrzymiej wieży. Trzy różne gry, trzy zupełnie inne historie i modele rozgrywki, które znajdą swoich fanów. Jednak PS+ Essential na lipiec to tylko przedsmak tego, co Sony przygotowało z okazji 15-lecia działania PlayStation Plus. Firma zaprasza graczy do wspólnego świętowania, która trwać ma całe wakacje. Na co warto czekać?

15 lat PS+. Co przygotowano dla graczy?

Od 27 do 29 czerwca dostępna będzie specjalna wyprzedaż w sklepie PlayStation Store oferująca zniżki na najgorętsze produkcje dostępne na PlayStation 4 i PlayStation 5. W niższych cenach z pewnością dostępne będą Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII oraz Star Wars Outlaws. Pełna oferta zostanie zaprezentowana jutro.

W ten weekend osoby, które nie mają żadnego planu PlayStation Plus będą mogły wypróbować, za darmo, trybu online. Od 28 czerwca, godz. 00:01 do 29 czerwca, godz. 23:59 czasu lokalnego będzie można grać za darmo w swoje ulubione gry online, bez potrzeby posiadania subskrypcji PlayStation Plus.

Przez całe wakacje organizowane będą różne turnieje w popularnych grach online. Gracze będą mogli rywalizować o nagrody w grach takich jak EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football, Tekken 8, Fatal Fury oraz Guilty Gear.

Ale to nie koniec, gdyż już teraz posiadacze PS+ Premium mogą skorzystać z wersji próbnej gry WWE 2K25, a 30 czerwca dostępna będzie sprawdzić na własnej skórze jedną z największych premier zeszłego roku – Monster Hunter Wilds. Dodatkowo, posiadacze jednego z trzech abonamentów grający w Valorant, otrzymają unikatowy zestaw PS Plus Pack składający się z:

Przywieszki „Preludium do Chaosu” x2

Karty gracza „Kohaku i Matsuba”

Graffiti „Imperium”

Graffiti „ChronoPróżnia”

10 Punktów Promienitu

Jest też coś dla miłośników kina. Do 12 sierpnia posiadacze PlayStation Plus Premium mogą odblokować 15% zniżki na ponad 2000 filmów w całym sklepie, z biblioteki Sony Pictures Core.