Piekielnie gorące lato w PlayStation Plus. Co nowego?

PlayStation Plus Essential to najtańszy z dostępnych planów pozwalających na rozgrywkę online na konsolach niebieskich. Każdego miesiąca w jego ramach pojawiają się też „darmowe gry”. W ramach abonamentu udostępniane są zarówno największe hity, jak i mniejsze tytuły, które mają szansę dotrzeć do nowej grupy odbiorcy. Teraz poznaliśmy produkcje, które do podstawego PS+ zawitają na początku lipca.

PlayStation Plus Essential w lipcu 2025. W co zagrać?

1 lipca w katalogu PS+ Essential pojawią się: